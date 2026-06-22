【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年6月29日〜7月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月29日〜7月5日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月22日〜6月28日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分を変えていくことが多いです』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
仲間集めを頑張っていきます。それぞれの人が気に入ってくれそうなキャラクターで接していくでしょう。仕事や公の場では、周囲の人達のやり方にあまり納得がいかないです。水面下で独自の動きを取りたくなるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
捨て身で向き合っていく方が、気に入られたり相手との調和が取れやすかったりします。あとは自分の気持ちとの話し合いで、ストレスが溜まりきらないように調整が必要でしょう。シングルの方は、諦め癖のある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらを喜ばせようと空気を読まない行動をとります。
｜時期｜
7月1日 真面目さをアピールする ／ 7月4日 意思をアピールする
｜ラッキーアイテム｜
ガラス瓶
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞