【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年6月29日〜7月5日》の総合運＆恋愛運

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来週（2026年6月29日〜7月5日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年6月22日〜6月28日｜総合運＆恋愛運TOP３

『自分を変えていくことが多いです』


｜総合運｜　★☆☆☆☆


仲間集めを頑張っていきます。それぞれの人が気に入ってくれそうなキャラクターで接していくでしょう。仕事や公の場では、周囲の人達のやり方にあまり納得がいかないです。水面下で独自の動きを取りたくなるでしょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


捨て身で向き合っていく方が、気に入られたり相手との調和が取れやすかったりします。あとは自分の気持ちとの話し合いで、ストレスが溜まりきらないように調整が必要でしょう。シングルの方は、諦め癖のある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらを喜ばせようと空気を読まない行動をとります。

｜時期｜


7月1日　真面目さをアピールする　／　7月4日　意思をアピールする

｜ラッキーアイテム｜


ガラス瓶

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞