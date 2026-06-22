「ドジャース１−１２オリオールズ」（２１日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのオリオールズ戦に「１番・指名打者」で出場し、二回に中前打。第２子誕生のため１９日の試合を欠場した後、戦列に戻って２試合連続安打としたが、七回に代打が送られて途中交代した。試合は１−１２で大敗した。

「父の日」仕様の水色バットで安打を放った。２点を追う二回２死一塁。大谷が２ストライクと追い込まれながら内角１５４キロ直球をしぶとく中前へ運んだ。一走・フリーランドが一気に三進。一塁上から拍手を送り、仲間の好走塁を称えた。

初回の打席では四球を選んで出塁。フリーマンの右前打で二塁に進み、２死から５番マンシーの左前打で一気にホームインした。水色のスパイクで快足を飛ばし、滑り込んだ。１２日の欠場原因となった左膝は泥だらけ。生還後は痛みに耐えるような走り方でベンチに戻った。

この日のド軍は投手陣が大量失点。先発シーハンが四回途中６失点ＫＯされると、救援陣も崩れて計１２失点。本拠地スタンドからブーイングが起こった。

大谷は９点差がついた七回の打席で代打を送られて途中交代。試合後のクラブハウスで左膝をアイシングする姿があったが、八回にはフリーマンもベンチに下げているロバーツ監督は「大丈夫だ。きょうはあそこで仕事を終わらせてあげたかった」と説明。試合展開から疲労軽減のための措置だったことを強調した。

大谷は１９日深夜に第２子誕生を発表。２児の父になってからは２戦連続安打だ。試合後にチームとともに敵地ミネアポリスへ移動した。１０日間で３都市９試合を戦う日程。２４日のツインズ戦での先発登板も決まった。家族の元を離れる寂しさを抱えながら勝利を目指す。

◆次回登板は２５日 大谷の次回登板が２４日午後６時４０分（日本時間２５日午前８時４０分）に始まる敵地でのツインズ戦に決まった。２１日、球団が発表した。中６日の登板で８勝目を狙う。