◇W杯1次リーグH組 スペイン4―0サウジアラビア（2026年6月21日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組でスペインはW杯初先発のFWラミン・ヤマル（18＝バルセロナ）が前半10分に先制点となるW杯初ゴールを挙げ、サウジアラビアに4―0で快勝した。18歳343日での初得点は、W杯史上8番目の年少記録。4大会ぶりの優勝を目指すスペインは今大会初勝利で1勝1分けとした。

初戦で格下のカボベルデ相手に0―0だった欧州王者を目覚めさせたのは、18歳の神童、ヤマルだった。記念すべきW杯初得点が生まれたのは開始10分。左サイドからの折り返しを滑り込みながら右足で押し込み、先制点を挙げて赤く染まった観客席を沸かせた。

そして、彼が育ったスペイン・カタルーニャ州マタローにあるロカフォンダ地区の郵便番号の下3桁「304」を指で表すなじみのセレブレーションで歓声を浴びた。18歳343日での初得点は、18歳357日のメッシ（アルゼンチン）よりも早いW杯史上8番目の年少記録。4年前のカタール大会は学校の教室で試合を見ていた少年が夢をかなえた瞬間だ。

「W杯の舞台に立つことをずっと夢見てきたし、初先発で初得点を決められるなんて夢のようだ。だから今ここで、母や家族がスタンドにいる前でゴールを決められたのは、夢がかなった瞬間だ」

4月下旬に左足を負傷し、前半45分間だけの限定出場だったが、若き逸材には十分な時間だった。この得点でサウジアラビアの出はなをくじくと、欧州王者を勢いづかせた。ヤマルの得点をお膳立てした、久保のRソシエダード同僚のオヤルサバルが前半21分とその3分後にも得点を重ねて前半だけで3点リードを奪った。

神童がピッチを去った後半にも1点を加えて4発快勝。殊勲のヤマルは「完璧だった」と胸を張り、この日が65歳の誕生日だったデラフエンテ監督に花を添えた。指揮官も若きエースの活躍に「彼が復帰し、心身ともに万全の状態を感じることが重要だったんだ。選手たちが自信を持ってベストなパフォーマンスを発揮してくれていることを、心からうれしく思う」と、称賛の声を惜しまなかった。

◇ラミン・ヤマル 2007年7月13日生まれ、スペイン・マタロー出身の18歳。バルセロナの育成組織出身で、23年にクラブ最年少15歳9カ月16日でトップチームデビュー。代表デビューは23年9月ジョージア戦で、同国最年少出場、最年少得点記録を樹立。国際Aマッチ通算27試合7得点。1メートル78、72キロ。利き足は左。