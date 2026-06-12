◇W杯1次リーグH組 カボベルデ2―2ウルグアイ（2026年6月21日 マイアミ）

アフリカの小国の旋風が続いている。1次リーグH組の第2戦では初出場のカボベルデがウルグアイと2―2で引き分けた。0―0の初戦スペイン戦に続き、優勝経験国から歴史的な勝ち点を奪取。面積は滋賀県と同程度で、人口わずか50万人強の小国の代表を率いるブビスタ監督は「ひとたびピッチに立てば、多くのことが平等になる。世界的な舞台で、相手がどれほど巨大であろうと」と胸を張った。

記念すべきW杯初得点が生まれたのは前半21分だった。ゴールまで約30メートルの位置からのFKを、K・ピナがゴール右に仕留めた。イレブンは1―2と逆転されても屈せず、後半16分に反撃。不用意なパスを見逃さずにバレラが奪い、飛び出すGKより先に押し込んだ。先制点を挙げたK・ピナは「我々にとってはサプライズではない」と誇らしげに語った。

初戦では40歳のGKボジニャが八面六臂（ろっぴ）の活躍でスペインを完封。高額な米国ビザの保証金を払えなかった母のアナさんも、この日は初観戦がかなった。劇的に高まる同国への注目を象徴するかのように、守護神のインスタグラムのフォロワーは初戦前の約5万人から1539万人まで急増。ただ、チームに浮つく様子はない。

初出場にして決勝トーナメント進出が現実味を帯びてきた。指揮官はサウジアラビアとの第3戦へ「地に足を着けていなければならない」と表情を引き締めた。「私たちは自国を全世界に紹介するためにここにいる」。小国のシンデレラストーリーにはまだ多くの続きがある。

▽カボベルデ 1975年にポルトガルから独立。首都はプライア。主な産業は農業と漁業。86年に国際サッカー連盟（FIFA）に加盟。ランキングは初出場した13年アフリカ選手権で8強入りして14年2月には最高の27位を記録。26年6月現在67位。バスケットボールも強く、23年W杯に出場。順位決定戦で日本と対戦し、日本が80―71で勝利した。