現地21日に練習を行った

日本代表は現地時間6月21日、北中米ワールドカップ（W杯）のベースキャンプ地アメリカ・ナッシュビルで練習を実施。

オフ明けのこの日、練習前には集合写真撮影のためMF久保建英はピッチに姿を現したものの、チーム練習には復帰しなかった。また、体調不良でチュニジア戦メンバー外となっていたFW町野修斗と、チームに帯同しているDF吉田麻也も別メニュー調整となった。

久保は現地14日のオランダ戦で後半30分に相手との接触で左膝を痛めて負傷交代。試合後は車椅子姿で会場を後にした。翌15日に現地の病院で精密検査を受けた結果、チームドクターの診断は「左膝の負傷が認められた」。その後、チームはメキシコ（モンテレイ）でチュニジアと対戦したが、久保はこの試合ではチームに帯同せず。ベースキャンプ地に残ってリハビリをしていた。

そしてチュニジア戦翌日にチームは完全休養となったなかで、オフ明けの21日に練習を再開。練習前には集合写真の撮影が行われ、久保は受傷直後のチュニジア戦前より歩行もスムーズになっていた。それでも、その後のチーム練習には参加せず。最終節のスウェーデン戦まであと3日あるが、果たしてメンバー入りできるのか、状況が注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）