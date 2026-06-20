【ナッシュビル（米テネシー州）２２日＝岡島 智哉】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを行った。

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第２戦のチュニジア戦で歴史的大勝（４〇０）を収め、１勝１分けの勝ち点４（得失点＋４）で第３戦に臨む森保ジャパン。すでに決勝トーナメント進出をほぼ手中に収めており、スウェーデンに敗れても１次リーグ突破が決まる可能性もある状況だが「一戦必勝」の姿勢で第３戦に臨む。

メキシコからの移動日となった２１日はピッチでの調整をキャンセルし、宿舎内のジムでのリカバリートレーニングに変更。決勝トーナメント以降を見据え、コンディション調整を優先した。

ピッチでの調整再開となったこの日は、曇り空の比較的涼しい環境でのトレーニング。左膝の負傷によりチュニジア戦のメンバーから外れ、合宿地に残って治療とリハビリを続けていたＭＦ久保建英は、練習開始前に行われたチームの集合写真撮影のためピッチに姿を見せたが、全体練習参加は見送った。スウェーデン戦も欠場が濃厚な状況となっている。