そんなことが称賛されるの？ 日本の勝利に沸いたスクランブル交差点の様子をスペイン紙が報道
日本代表の勝利後、東京・渋谷のスクランブル交差点で見られたサポーターの行動が海外で話題となっている。日本代表はワールドカップのグループリーグでチュニジア代表に4-0で快勝。試合後には多くのファンが渋谷に集まり、日本代表の勝利を祝福した。
しかし、注目を集めたのは歓喜の大きさではなく、その秩序だった行動だった。『MARCA』が報じた。
SNSで拡散された映像では、サポーターたちはスクランブル交差点に集まりながらも、信号が青に変わるまで歩道で待機。青信号になると一斉に交差点へ飛び出して歓声を上げたが、その祝福は約40秒ほどで終了した。
世界各国では代表チームの勝利後に大規模な交通規制や混乱が起こるケースも珍しくない。それだけに、数千人規模の人々が集まりながらも秩序を保ち続けた日本サポーターの姿は、海外ファンにも強い印象を与えたようだ。
日本のファン文化は以前から世界的に高く評価されている。ワールドカップでは試合後に観客席のゴミ拾いを行う姿や、日本代表選手たちがロッカールームを綺麗に整えて大会を去る様子が話題となってきた。
今回の渋谷での祝福も、その延長線上にある出来事と言えるだろう。
日本代表の4-0快勝は世界中で称賛され、今大会のダークホースと目されている。ピッチ上のパフォーマンスだけでなく、渋谷スクランブル交差点で見せたサポーターたちの振る舞いもまた、日本が世界に誇るべき行動として注目を集めている。
渋谷の交差点、日本人の「秩序」に世界が驚愕— TotalNewsWorld (@turningpointjpn) June 21, 2026
「一体なんなんだ、この民族は...」
日本対チュニジア、4-0の大勝。
歓喜の渦は渋谷スクランブル交差点へ。
→信号が青に変わると、中央へ猛ダッシュ。
→チャント、ハイタッチ、絶叫の祝祭。
→だが信号が赤に変わる寸前、潮が引くように歩道へ。… https://t.co/lHSTNmKmNt pic.twitter.com/V5ssvxVyaK