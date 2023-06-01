Kroiの新曲「All in」が、TVアニメ『LIAR GAME』第2クールのオープニングテーマに起用。また、あわせて楽曲の一部を試聴できるアニメのPVも公開となった。

（関連：【画像あり】TVアニメ『LIAR GAME』ビジュアル）

本楽曲にについてKroiは、「『LIAR GAME』を読んだときに感じた独特の緊張感や不穏さ、一筋縄ではいかない心理戦をどうKroiのサウンドで表現するかを意識した」とコメント。リリース日などの詳細は後日発表となる。

なおKroiは、8月より全国6都市10公演を巡る『Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”』を開催。本ツアーでは、ワンマン公演のほか、レキシ、iri、KIRINJI、東京スカパラダイスオーケストラを迎えた対バン公演も行われる。チケットは、最終先着先行が受付中だ。

＜Kroi コメント＞

元々ライアーゲームが大好きだったので、今回オープニングテーマを担当できることを本当に嬉しく思っております！！原作も全巻持っていますし、中学生の頃にドラマのDVDボックス特典についていた17ポーカー専用のトランプで遊んでいたくらい、自分にとって思い入れの深い作品です。今回の楽曲では、ライアーゲームを読んだときに感じた独特の緊張感や不穏さ、一筋縄ではいかない心理戦をどうKroiのサウンドで表現するかを意識しました。美しいメロディラインと全体的に歪みで汚したダークなサウンドで、嘘と真実が何層にも重なるような表現ができたと思っています。作品の世界観とKroiらしさが交差する楽曲になったと思うので、是非アニメとあわせて楽しんでいただけたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）