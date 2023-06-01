『ライアーゲーム』第2クールPV解禁で追加キャスト9人発表 花江夏樹ら「楽しいアフレコ現場でした」
アニメ『LIAR GAME』（ライアーゲーム）が7月6日から第2クールに突入することを記念して、PV＆キービジュアルが公開された。あわせて追加キャスト9人も発表された。
【動画】顔がキモイ新キャラ！公開された『ライアーゲーム』第2クールPV
◆花江夏樹 ヨコヤノリヒコ役
ライアーゲームの重要なキャラクターであるヨコヤを演じられること、
大変嬉しく思っております。
まだ皆様にお話しできないことばかりですが、
とにかく演じがいのあるキャラクターで、
まだまだ表現できることがたくさんあると貪欲にさせられる、
非常に充実した楽しいアフレコ現場でした。
彼がどのような戦略を用いてナオやアキヤマたちの前に立ちはだかるのか、
お楽しみに！
◆平野潤也 アカギコウタ役
かつて夢中でページをめくり、食い入るように読んでいた作品の世界に、
「アカギ」としてゲームに参戦できることが本当に嬉しいです。
あの頃感じたヒリヒリするような心理戦の面白さを、
今度は演者として皆様に届けられるよう、精一杯演じさせていただきます。
騙し合いの行方を、ぜひ放送で楽しんでいただけたら幸いです。
◆山口智広 イケゾエケンジ役
「LIAR GAME」がアニメ化！！
台本をいただいて、びっくりしたのと同時に、
たくさんの方々に愛されている本作にアニメのキャストとして
参加できることを大変光栄に思います。
嘘と真実、裏切りと信頼、一つの選択肢が狂うだけで未来が
全く変わってしまう、ドキドキハラハラなゲーム展開を、
是非楽しんでいただけたらと思います！
（私はイケゾエを通して人間不信になりました！）
◆辻井健吾 シバヤマユウスケ役
シバヤマユウスケ役の辻井健吾です。
自分がこんな状況に放り込まれたら、色んな角度から騙されて
あっという間に窮地に立たされるんだろうなぁ恐ろしいなぁと思いつつ、
作品の面白さに舌を巻きつつ、収録に臨んでおりました。
「LIAR GAME」面白いです！第2クールもぜひお楽しみください。
◆山口令悟 タジマカケル役
「嘘をついたらダメよ。」とよく母に言われながら育ちました！
この作品に出会った以上、その約束は守れそうにありません！
思ったことを何でも自由に話せたら楽ですが、
なかなかそうはいかないもの。
私が演じるタジマも、困難に直面し、たくさん葛藤を抱えながら
ライアーゲームに参加している1人。
ヒリヒリした緊張感を感じていただけたら嬉しいです！
私は出演の喜びを母に伝えるべきか、今もヒリヒリしています！
◆橘龍丸 ツムラアキラ役
ドラマの方で観させていただいておりました『LIAR GAME』に
自分も出演させていただけるなんてと、興奮と幸せを感じております。
いつ誰がどう動くかわからない、信じていいのか悪いのか！？
ドキドキハラハラする今作は、
誰が観ても絶対に楽しめる作品となっております。
アニメならではの演出や構成にもきっと度肝を抜かされるはず！
ぜひ最後までお楽しみください。僕も毎週放送を楽しませて頂きます！
◆藤原聖侑 ハセガワヒロシ役
自分が初めて観た『LIAR GAME』は10年以上も前の実写映画でした。
まさかその作品がこの令和にアニメ化してまたお目にかかれる…
それどころか出演できるなんて！と驚きでした。
この世界に自分がいたら即負けそう(笑)と思いながら、
毎話台本を読み込んで収録に挑みました。
◆戸谷菊之介 ムラタマコト役
まさか自分が「LIAR GAME」に参加できる日が来るなんて、
夢のようです！
ヨコヤさんをはじめ、夜の国チームみんなで一致団結し、
最高の思い出を作って帰りたいと思います！
夜の国チーム！最高！ビバ！ライアーゲーム！
大金をせしめるのは、オレだぁぁぁあああああ！！！
◆高橋伸也 ワダタツジ役
ゲームや攻略法を理解するのにかなり頭を使いました。
ゲーム中「1億円」という言葉を何度も口にしているうちに、
金銭感覚がおかしくなっていくような怖さもあり、
もし自分がこのゲームに参加していたら、どうなっちゃうんだろう…と
想像しながら楽しんでいました。
あと現場では、潤くんと花江くんが芝居でバンバン笑いを取っていて、
さすがだなと思いました（笑）。
ぜひ放送をお楽しみに！
『LIAR GAME（ライアーゲーム）』は、突然届けられた1億円と謎の招待状をきっかけに、女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう物語。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチだった。
鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか…人間の本質を抉る頭脳バトル＆心理サスペンス。
2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画が原作で、連載開始20周年を記念して初めてテレビアニメを制作。2007年に戸田恵梨香と松田翔太主演で実写ドラマが放送、2010年に実写映画が公開。2023年に舞台公演など、様々な形でメディア展開されている。
【動画】顔がキモイ新キャラ！公開された『ライアーゲーム』第2クールPV
◆花江夏樹 ヨコヤノリヒコ役
ライアーゲームの重要なキャラクターであるヨコヤを演じられること、
大変嬉しく思っております。
まだ皆様にお話しできないことばかりですが、
とにかく演じがいのあるキャラクターで、
まだまだ表現できることがたくさんあると貪欲にさせられる、
非常に充実した楽しいアフレコ現場でした。
彼がどのような戦略を用いてナオやアキヤマたちの前に立ちはだかるのか、
お楽しみに！
かつて夢中でページをめくり、食い入るように読んでいた作品の世界に、
「アカギ」としてゲームに参戦できることが本当に嬉しいです。
あの頃感じたヒリヒリするような心理戦の面白さを、
今度は演者として皆様に届けられるよう、精一杯演じさせていただきます。
騙し合いの行方を、ぜひ放送で楽しんでいただけたら幸いです。
◆山口智広 イケゾエケンジ役
「LIAR GAME」がアニメ化！！
台本をいただいて、びっくりしたのと同時に、
たくさんの方々に愛されている本作にアニメのキャストとして
参加できることを大変光栄に思います。
嘘と真実、裏切りと信頼、一つの選択肢が狂うだけで未来が
全く変わってしまう、ドキドキハラハラなゲーム展開を、
是非楽しんでいただけたらと思います！
（私はイケゾエを通して人間不信になりました！）
◆辻井健吾 シバヤマユウスケ役
シバヤマユウスケ役の辻井健吾です。
自分がこんな状況に放り込まれたら、色んな角度から騙されて
あっという間に窮地に立たされるんだろうなぁ恐ろしいなぁと思いつつ、
作品の面白さに舌を巻きつつ、収録に臨んでおりました。
「LIAR GAME」面白いです！第2クールもぜひお楽しみください。
◆山口令悟 タジマカケル役
「嘘をついたらダメよ。」とよく母に言われながら育ちました！
この作品に出会った以上、その約束は守れそうにありません！
思ったことを何でも自由に話せたら楽ですが、
なかなかそうはいかないもの。
私が演じるタジマも、困難に直面し、たくさん葛藤を抱えながら
ライアーゲームに参加している1人。
ヒリヒリした緊張感を感じていただけたら嬉しいです！
私は出演の喜びを母に伝えるべきか、今もヒリヒリしています！
◆橘龍丸 ツムラアキラ役
ドラマの方で観させていただいておりました『LIAR GAME』に
自分も出演させていただけるなんてと、興奮と幸せを感じております。
いつ誰がどう動くかわからない、信じていいのか悪いのか！？
ドキドキハラハラする今作は、
誰が観ても絶対に楽しめる作品となっております。
アニメならではの演出や構成にもきっと度肝を抜かされるはず！
ぜひ最後までお楽しみください。僕も毎週放送を楽しませて頂きます！
◆藤原聖侑 ハセガワヒロシ役
自分が初めて観た『LIAR GAME』は10年以上も前の実写映画でした。
まさかその作品がこの令和にアニメ化してまたお目にかかれる…
それどころか出演できるなんて！と驚きでした。
この世界に自分がいたら即負けそう(笑)と思いながら、
毎話台本を読み込んで収録に挑みました。
◆戸谷菊之介 ムラタマコト役
まさか自分が「LIAR GAME」に参加できる日が来るなんて、
夢のようです！
ヨコヤさんをはじめ、夜の国チームみんなで一致団結し、
最高の思い出を作って帰りたいと思います！
夜の国チーム！最高！ビバ！ライアーゲーム！
大金をせしめるのは、オレだぁぁぁあああああ！！！
◆高橋伸也 ワダタツジ役
ゲームや攻略法を理解するのにかなり頭を使いました。
ゲーム中「1億円」という言葉を何度も口にしているうちに、
金銭感覚がおかしくなっていくような怖さもあり、
もし自分がこのゲームに参加していたら、どうなっちゃうんだろう…と
想像しながら楽しんでいました。
あと現場では、潤くんと花江くんが芝居でバンバン笑いを取っていて、
さすがだなと思いました（笑）。
ぜひ放送をお楽しみに！
『LIAR GAME（ライアーゲーム）』は、突然届けられた1億円と謎の招待状をきっかけに、女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう物語。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチだった。
鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか…人間の本質を抉る頭脳バトル＆心理サスペンス。
2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画が原作で、連載開始20周年を記念して初めてテレビアニメを制作。2007年に戸田恵梨香と松田翔太主演で実写ドラマが放送、2010年に実写映画が公開。2023年に舞台公演など、様々な形でメディア展開されている。
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