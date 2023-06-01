海外取材の多い筆者ですが、渡航先の国々によってコンセントの形状が異なるため、どの形状にも対応できるユニバーサル変換アダプターを持ち歩いています。最近はUSB Type-C PD端子のついた製品が一般的で便利なのですが、意外と困るのはその大きさ。小さいと思っていても、結構場所を取ります。そこでMOMAXから販売されている従来品の約半分サイズのユニバーサル変換アダプターを購入しました。

MOMAX 超薄型ユニバーサル変換アダプター

一般的なユニバーサルアダプターとサイズを比べてみます。片方は同じMOMAXの170W PD対応のもの。薄型タイプは半分くらいのサイズです。USB端子の数や最大出力が異なるとはいえ、ここまで小さければ小さめのバッグにも十分入ります。

170Wタイプと薄型タイプのサイズ比較

側面のつまみをスライドさせれば、薄いボディからUS、UK、EUの各プラグが出てきます。薄型ですがしっかりとユニバーサル変換アダプターとして使えるわけです。

薄いボディにプラグを内蔵。UKタイプもちゃんと使える

一方で本体上部の差込口はUSとEUプラグのみ対応。UKプラグが差し込めませんが、普段日本のプラグを使っている分には不便さはありません。

日本やアメリカ、ヨーロッパの電源プラグを差し込める

コンセントに取り付けると、USB端子側のLEDライトが光って通電していることもわかります。なお出力は合計70W。各USB端子の最大出力は1ポート時C1：70W、C2：20W、C3：20W、A1：18W。

通電中はライトが点灯

実際はUSBケーブルを複数繋いで使うでしょうが、その場合でもC1は45W、他が合計15W。ノートパソコンとスマートフォンに給電する場合でも、C1から45Wが確保されるのでほとんどのノートパソコンで使えるでしょう。

筆者のゲーミングノート、Razer Blade 14 2025年モデルも給電できている

筆者がこれを購入したのは5月ですが、すでに海外渡航には欠かせないアイテムになっています。従来品と比べて約半分のサイズなので、もう1台買い足しても荷物のかさはほとんど変わりません。そのため、予備用としてもう1台購入するつもりです。なお日本でもMOMAXがAmazonなどで販売しています。

海外渡航に欠かせないアイテムだ

製品名 発売元 実売価格 ユニバーサルトラベルアダプター 超薄型 70W MOMAX 5913円