J1京都が横浜MのDF加藤蓮（26）を完全移籍で獲得することが22日、分かった。複数の関係者によると、すでに合意。近日中に正式発表される見通しという。

精度の高いキックと豊富な運動量でサイドを制圧するサイドバックで、明大を経て22年に東京Vへ加入。24年に完全移籍した横浜Mではレギュラーとしてプレーし、百年構想リーグは全20試合出場で1得点をマークした。左サイドが本職ながら右サイドでもプレー可能で、清水への移籍が濃厚なDF須貝英大の穴を埋めるには最適な人材だ。また来季は京都として初のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）に臨む中、2度のアジア舞台を経験しているのも大きい。

J1通算54試合1得点3アシスト。実績十分な実力派が、新たに就任するランコ・ポポヴィッチ監督の下で新たな活力をもたらす。

◇加藤 蓮（かとう・れん） 1999年（平11）12月28日生まれ、北海道小樽市出身の26歳。札幌U―18から明大を経て、22年に東京Vへ加入。24年に横浜Mへ完全移籍した。J1通算54試合出場1得点3アシスト。1メートル75、72キロ。利き足は右。