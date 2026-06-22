上田綺世の去就に注目

日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第2戦でチュニジア代表と対戦し、4-0で快勝を収めた。

この試合で2ゴール1アシストを記録した上田綺世についてプレミアとブンデスクラブが注目していると、移籍に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が報じた。

日本は前半4分にMF鎌田大地のゴールで先制すると、同31分に上田が強烈なミドルシュートを突き刺してリードを広げる。上田は後半にもMF伊東純也のゴールをアシストし、最後は自身2点目となるヘディング弾を決めた。

そんな上田は今季、所属するオランダ１部フェイエノールトでもリーグ戦25得点を記録しエールディビジ得点王に輝いた。そして上田についてロマーノ記者が「ワールドカップでの活躍をきっかけに注目が高まるなか、今夏フェイエノールトを去る可能性がある」と指摘した。

続けて、「すでにプレミアリーグやブンデスリーガのクラブからアプローチを受けている」と、クラブ名は明かされていないものの、関心が寄せられていると言及した。W杯で活躍を続ける日本代表エースの去就に注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）