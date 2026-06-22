１８日、空から見た国立カタルーニャ美術館。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）

【新華社バルセロナ6月22日】スペイン第2の都市でカタルーニャ州の州都でもあるバルセロナは、独特の建築や豊かな文化遺産、地中海の景観で知られる。上空から見ると、整然とした街並みの中心にサグラダ・ファミリア教会が立っている。

１８日、空から見たバルセロナ市街。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）

１８日、空から見たバルセロナの海岸。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）

１８日、空から見たバルセロナの港湾。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）

１８日、空から見たバルセロナ市街。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）

１８日、空から見たバルセロナの海岸。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）

１８日、空から見たバルセロナの海岸。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）

１８日、空から見たバルセロナ市街。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）

１８日、空から見たサッカークラブ「ＦＣバルセロナ」の本拠地カンプノウ。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）

１８日、空から見たバルセロナ市街。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）

１８日、空から見たサッカークラブ「ＦＣバルセロナ」の本拠地カンプノウ周辺。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）

１８日、空から見たバルセロナの海岸。（バルセロナ＝新華社記者／孟鼎博）