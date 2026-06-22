１０日、上海市淮海路の中国ブランドバッグ店で商品を選ぶ外国人観光客。（上海＝新華社記者／王翔）

【新華社上海6月22日】中国上海市淮海路のシューズブランド店「PANE」で、ドイツ人観光客のレアさんが新作のバレエサンダルを試着していた。足首を固定するアンクルストラップにシルクが織り込まれており「こういうデザインが好き。独創的だが飽きがこず、新しさと上品さを兼ね備えている」と語った。

１０日、上海市淮海路の中国ブランドシューズ店で、新作のバレエサンダルを試着するレアさん。（上海＝新華社記者／王翔）

メキシコ人のフアンさんも中国のデザインに魅了された外国人の一人だ。バッグブランド「山下有松（Songmont）」の店舗で新作のメッセンジャーバッグを購入した。同ブランドのリピーターだといい「細部まで丁寧な仕上げで、品質も欧米の一流ブランドと変わらない。友人の多くもシンプルで風格のあるデザインが好きだと言っている」と話した。

１０日、上海市淮海路の中国ブランドバッグ店の前で、入店の列を作る外国人観光客ら。（上海＝新華社記者／王翔）

PANEやSongmontなど淮海路の幾つかの中国新興ブランドの店舗を取材して分かったのは、これらのブランドは外国にほとんど店舗を持たないが、独自のデザインで海外のSNSで話題となり、わざわざ中国に買いに来る人もいるということだ。

レアさんは「ドイツで履いても誰かと被ることはまずない。友人に聞かれたら上海で買ったと自慢できる。現地でしか手に入らないものだから」と語った。

１０日、上海市淮海路の中国ブランドシューズ店で、靴を選ぶレアさん。（上海＝新華社記者／王翔）

店舗は国内にあるが観光客やSNSを通じて評判が世界に広がる。これは新しい形の「国内からの海外展開」といえる。フアンさんは、海外の若者の間で高い知名度を持つ中国ブランドは少なくないとし「メード・イン・チャイナはもはや安価な受託生産の代名詞ではない。独創性と高品質で世界の人々を魅了している」と語った。（記者/王翔、黄安蒞）

１０日、上海市淮海路の中国ブランドバッグ店で商品を選ぶ外国人観光客。（上海＝新華社記者／黄安蒞）