「切り抜きジャンプ＋」好きなシーン切り抜きSNS投稿できる 作成数10万突破で有名人も参加
「少年ジャンプ＋」の好きなシーンを切り抜いてSNS投稿できる「切り抜きジャンプ＋」機能を使った切り抜き作成数が10万を突破した。これを記念した「〇〇が選ぶジャンプラたまらん１コマ」キャンペーンがスタートした。
【写真】ジャンプの仕事ゲットした有名人4人
「切り抜きジャンプ＋」とは、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」作品の好きなシーンを切り取って「X（旧Twitter）」にリンク付きで投稿することができる、本アプリのオリジナル機能。
その機能を使った切り抜き画像作成数が10万を突破。これを記念して、「切り抜きジャンプ＋10万切り抜き突破記念 〇〇が選ぶジャンプラたまらん１コマ」キャンペーンを6月23日より開催された。
「あの著名人が選ぶジャンプラたまらん１コマインタビュー」として、マンガを愛する著名人4名にインタビューを実施。4名それぞれに好きな作品と、その作品の名シーンを選び、「切り抜きジャンプ＋」を用いて、その魅力を語っている。
＜参加著名人／作品名（著者名）＞
・シンガー・ソングライター：崎山蒼志／『utopia』（著・夕暮宇宙船）
・お笑い芸人：ジャンボたかお（レインボー）／『ダンダダン』（著・龍幸伸）
・モデル・俳優：中島セナ／『ケントゥリア』（著・暗森透）
・女子プロレスラー：なつぽい／『正反対な君と僕』（著・阿賀沢紅茶）
【写真】ジャンプの仕事ゲットした有名人4人
「切り抜きジャンプ＋」とは、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」作品の好きなシーンを切り取って「X（旧Twitter）」にリンク付きで投稿することができる、本アプリのオリジナル機能。
「あの著名人が選ぶジャンプラたまらん１コマインタビュー」として、マンガを愛する著名人4名にインタビューを実施。4名それぞれに好きな作品と、その作品の名シーンを選び、「切り抜きジャンプ＋」を用いて、その魅力を語っている。
＜参加著名人／作品名（著者名）＞
・シンガー・ソングライター：崎山蒼志／『utopia』（著・夕暮宇宙船）
・お笑い芸人：ジャンボたかお（レインボー）／『ダンダダン』（著・龍幸伸）
・モデル・俳優：中島セナ／『ケントゥリア』（著・暗森透）
・女子プロレスラー：なつぽい／『正反対な君と僕』（著・阿賀沢紅茶）