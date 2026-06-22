暗号資産「サナエトークン」や中傷動画報道をめぐり、秘書の陳述書を国会に提出する考えを示した高市総理に対し、野党は猛反発しています。

中道改革連合 長妻昭 衆院議員

「国会で追及されたら、いや私は答えませんと、陳述書出しますからそれ見てくださいと。そんな馬鹿な話聞いたことありません」

高市総理の答弁が揺れる公設秘書と中傷動画の作成者との関係。22日、国会で高市総理は…

高市総理

「近日中に奈良の秘書の陳述書と、そして、いわゆる暗号資産に関する記述などどこにもない、相手企業から送られてきた唯一の提案書、これを予算委員会の理事会に提出させてください」

先の自民党総裁選などでの中傷動画や「サナエトークン」に公設秘書が関与したとする一部報道への対応について、秘書の陳述書を国会に提出し、答弁の代わりにしたい考えを示した高市総理。

これに対し「答弁拒否だ」などと猛反発をした野党側は、秘書の国会への参考人招致とともに陳述書の提出を受けた集中審議を求めるなど、高市総理への追及を強めました。