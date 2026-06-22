日本対スウェーデン戦の審判団が決定…カタールW杯のドイツ戦や昨年はJ1の4試合を担当したバートン氏

新ルールによる今大会初の退場者



パラグアイのアルミロンが

口を隠しての発言により一発退場



今大会から人種差別発言などの隠蔽を防ぐために厳罰化された。



🏆 #FIFAワールドカップ グループD

🆚トルコ×パラグアイ

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