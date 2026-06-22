俳優・本木雅弘の主演映画で１９日に公開された「黒牢城」（黒沢清監督）が、週末興行ランキングで邦画１位の好スタートを切ったことが２２日、発表された。

籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描く。本木は城主で戦国武将の荒木村重を演じる。時代劇出演は、斎藤道三役を好演した２０２０年のＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」以来６年ぶりとなる。

１９日に公開され、２１日までの３日間で興行収入は２億７４１０万円を記録。観客動員は１９万６３８８人。全体の首位は映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」となったが、邦画では１位の好発進となった。

主演の本木や、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーら豪華共演陣が大集結。本木演じる村重と、菅田演じる、城内で投獄された天才軍師の黒田官兵衛の心理戦などが見どころだ。

作品関係者によると、「２０〜６０代まで、幅広い客層が来場し、時代劇としては異例の女性客が多く来場中」だという。海外のレビューサイト「Ｒｏｔｔｅｎ Ｔｏｍａｔｏｅｓ」では９４％フレッシュと高評価を記録している。

口コミなどには、「キャスト陣の演技力と空気感が独特で雰囲気に引き込まれた」「謎解きばかりではなく、心理合戦も面白かった」「最後まで惹（ひ）き込まれるストーリー」「謎を次々に解いていく感じに自然と引き込まれてちゃってた」「とにかく役者さんの演技がすごすぎた」などの感想が寄せられている。