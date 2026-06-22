人気女性芸人が衝撃的な“正装”を披露。「宇宙カラー」と説明し、くっきー！やザコシら百戦錬磨の芸人すら度肝を抜かれた。

【映像】人気女性芸人のわがままボディあらわな姿

6日22日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#8が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

前シーズンでオダウエダ・植田紫帆は“撮れ高の妖精”として番組に君臨。今回、植田はMAD5メンバーを東京のとある住宅街に呼び出した。

植田は白装束に身を包み、「生贄に捧げられることが決まりました」と厳かな口調で説明。MAD5メンバーに自分の最期の姿を目に焼き付けてほしいという。メンバー一行は大きな門構えを誇る屋敷の中へ。ケムリは「地面師で狙われた寺でしょ、ここ」と広大な敷地に目を丸くした。

MAD5メンバーは植田から“MADすぎるおもてなし”を受け、序盤から警戒心と不信感がピークに。「キビシイ…」と音を上げたところで、植田は「本格的な儀式に入るので、正装に着替えてきます」と退室した。

再登場した植田は “わがままボディー”あらわなテカテカ光る紐ビキニ姿に変身。MAD5メンバーは「いつものやん！」「ちょっとラメ入ってる？」などとやじを飛ばし、植田は「コズミックカラー。宇宙カラーです」と気合いを入れた。

植田にとっておなじみのビキニスタイル＝正装とはいえ、白装束の時よりも過激に。ケムリが「正装ってそうか？さっきのほうが正しそうでしたよ」とツッコミを入れると、植田は「こっちのほうがいいですよ」と言い張った。