◇パ・リーグ 楽天8―7西武（2026年6月22日 東京Ｄ）

楽天は22日、西武戦を「楽天スーパーナイター」として東京ドームで開催。試合前には楽天の公式チア「東北ゴールデンエンジェルス」と台湾プロ野球・楽天モンキーズの公式チアリーダー「Rakuten Girls」がダンスパフォーマンスで共演して球場を盛り上げた。

「Rakuten Girls」の穎樂（インルー）と高橋佳帆は、セレモニアルピッチにも登場し、4万1113人が詰めかけた場内を沸かせた。

▼穎樂 大勢の皆様の前でパフォーマンスを披露することができて、本当にうれしかったです。会場がとても広かったので最初は緊張していましたが、日本のファンの皆様はもちろん、台湾からも応援に駆けつけてくださった方々の姿を見つけることができ、安心感とともに大きな喜びを感じました。本当にありがとうございました！

▼高橋佳帆 日本でパフォーマンスをする機会をいただけて、今は達成感でいっぱいです。台湾と日本のチアダンスには大きな違いがあるため、日本のパワフルなダンスを披露することは私たちにとってひとつの挑戦でした。しかし、「東北ゴールデンエンジェルス」の皆さまと一緒に楽しくパフォーマンスをすることができ、本当に貴重な経験となりました。次は台湾でお会いできるとうれしいです。ありがとうございました！