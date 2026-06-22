◆パ・リーグ 楽天８Ｘ―７西武（２２日・東京ドーム）＝延長１２回＝

西武が今季３度目のサヨナラ負け。２０１８年以来の貯金２０到達はならなかった。試合のなかった２位ソフトバンクとのゲーム差は３に縮まった。

４―１と３点リードで迎えた７回に、救援陣がつかまり４点を失い、リードを奪われたが、直後の８回に長谷川が左翼席へ逆転２ラン。しかし、９回に登板した甲斐野央投手がリードを守れず、延長戦に突入した。

１１回には無死一、二塁の勝ち越し機に、敵失でまたも１点を勝ち越した。ところが、その裏に８番手の岩城颯空投手が浅村に同点ソロを被弾。１２回は９番手の上田大河投手が、２死無走者から四球と盗塁でピンチを招き、最後は黒川にサヨナラ打を浴びた。

４時間３８分のロングゲームを落とした西口文也監督は試合後、「失点の仕方がね…。打たれて打たれてじゃなくて、四球からの失点。そこは防げたかな。やっぱり野球は最後の最後まで何があるか分からない」とコメント。逆転された７回、逃げ切りに失敗した９回、そして最後の１２回と、いずれも四球で出した走者に生還を許したことを敗因のひとつに挙げていた。