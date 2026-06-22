サッカー解説者で元東大サッカー部監督の林陵平氏（39）が22日、自身のSNSを更新。俳優の竹内涼真（33）との2ショットを公開し、注目を集めている。

「ヴェルディユース同士の竹内涼真君！」とつづり、竹内と日本代表ユニホームを着た2ショットを公開。「みんなで日本代表を応援」と力を込めた。

林氏はサッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の解説のため現地入り。竹内は高校時代に東京Vのユースでプレーし、今大会では日本テレビ系のスペシャルナビゲーターを務めている。

フォロワーからは「お二人ともイケメン」「ヴェルディユースの絆、最高」「すごい2ショット」「でけぇ」などの声が寄せられた。

◇林 陵平（はやし・りょうへい）1986年（昭61）9月8日生まれ、東京都八王子市出身の39歳。東京Vの下部組織出身で明大を経て09年に東京V入り。10年に柏へ移籍し、同年にJ2優勝、翌年にJ1制覇を経験。その後は山形、水戸、町田、群馬など主にJ2でプレーし、20年限りで現役引退。引退後は指導者と解説業をこなし、21〜23年に東大ア式蹴球部（サッカー部）の監督を務めた。1メートル86。利き足は左。