【包丁いらず】あっという間に2品完成！「ガリバタチキン」と「中華スープ」の献立

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『クックパッド♪♪maron♪♪ 10分で本格味のやみつきうちごはん』から、包丁いらずの絶品献立「ガリバタチキン」＆「ニラとえのきの中華スープ」レシピをご紹介します。

キッチンバサミ活用で時短で2品完成！

まな板と包丁の代わりにキッチンバサミで食材を切るだけで調理の手間がグッと省けます。時短アイデアであっという間にできるクックパッドアンバサダー♪♪maron♪♪さんのレシピ本『クックパッド♪♪maron♪♪ 10分で本格味のやみつきうちごはん』から、「ガリバタチキン」と「ニラとえのきの中華スープ」を作りました。

テリテリチキンが食欲そそる！

■材料（2人分）





鶏もも肉 1枚(300g)



塩コショウ 各適量



サラダ油 大さじ2



A.酒、しょうゆ、みりん 各大さじ1



A.砂糖 小さじ1



B.バターまたはマーガリン 10g



B.にんにくチューブ 2cm



作り方

1.フライパンの上で、鶏もも肉の余分な黄色い脂肪（臭みの原因になります）をキッチンバサミでチョキチョキと取り除き、ひと口大にカットします。

2.塩コショウを振って揉み込み、片栗粉を全体にしっかりまぶします。

3.お肉の隙間にサラダ油を少し流し入れ、皮目を下にして並べてから中火にかけます。





4.お肉に焼き色がついたらひっくり返し、フタをして弱火で5分ほど中までしっかり火を通します。



【ポイント】この5分間にスープを作ると効率よく作れて時短になります。

5.お肉に火が通ったら、Aを合わせたたれを加えて全体によく絡めます。

Bを加えてサッと炒め合わせれば完成です。

ニラとえのきの食感とふんわり卵がおいしい

■材料（2人分）





ニラ 1/8袋



えのきたけ 1/4袋



卵 1袋



A.水 400ml



A.顆粒鶏がらスープの素 小さじ2



A.しょうゆ 小さじ1



B.片栗粉 小さじ1



B.水 大さじ1



ごま油 小さじ1/2



作り方

1.お鍋にAを入れて火にかけます。

2.スープが沸騰したら、ニラをキッチンバサミでザクザクと切ってそのままお鍋に投入します。

えのきは石づきを切り落とし、手でほぐしながら加えます。

3.全体がしんなりしたら、あらかじめ混ぜ合わせておいたBを、ダマにならないようもう一度よく混ぜてから加えます。

4.スープにとろみがついたら、溶き卵を細く優しくスープに流し入れます。卵を入れた後は、スープが濁らないようにしばらく触らずにそっとしておくのが、ふわふわに仕上げるコツです。

仕上げにごま油をひと回しして火を止めます。

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