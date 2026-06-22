２２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝。２６日のスウェーデン戦に１位通過を目指し臨むことを報じた。

解説でゲスト出演の元日本代表ＭＦ稲本潤一さんは決勝トーナメントの相手について、サブキャスターの小木逸平アナウンサーに「（対戦有力な）ブラジルとモロッコ、どっちがイヤですか？」と聞かれると「どっちもイヤです」と即答。

「なんですが、あえて言うならモロッコの方がイヤかな」と続けると「モロッコの試合を２試合とも見たんですけど、選手が流動的にすごく動く。すごくアグレッシブにプレーをする。それは日本の選手からしたら、すごく捕まえにくいし、すごくやりにくいと思います」と説明。

小木アナが「でも、ブラジルも？」と聞くと「そうなんですよ。自分で言ってて、これ、不思議なんですけど、ブラジルには一度勝ってるっていう経験をしてるのが、すごくでかいのかなと」と答えた稲本氏。

３位通過の場合、フランス、ノルウェーなどとの対戦が予想されることについては「順当に行けばフランスだと思うので…。フランスは一番イヤです。本当に優勝候補だと僕は思っているので。でも、３位になることはないんじゃないかと思ってます」と話していた。