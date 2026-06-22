サッカー元日本代表の内田篤人氏（38）が22日、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）に米ダラスから中継で生出演。日本代表が次戦で対戦する、スウェーデン戦での守備のポイントについて語った。

21日に行われたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組第2戦で、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。25日（日本時間26日午前8時キックオフ）の一戦で、日本は勝つか引き分ければ1次リーグ突破が決まる。

スウェーデン戦に向け、スタジオゲストで元日本代表の稲本潤一氏はヨケレス、イサクの強力2トップを警戒。日本の守備陣がどう対応するべきか、内田氏に投げかけた。

内田氏は「日本の3バックが重要になる」と板倉、冨安、伊藤の対応が鍵になると指摘。「基本的には2枚（ヨケレス、イサク）に対してプラス1枚余るのが普通なんですが、例えば日本が攻めている時に（一人が上がったら）後ろが同数になるんで。彼ら（残り2人）の守備力が非常に大切になってくる」と分析した。

そして「好守が切り替わった後、（相手2トップが）起点になって攻撃してくるんで、マークを見失わないリスク管理が非常に大切になってくる」と、強力2トップと対峙する際の守備のポイントを解説した。