2026年8月29日（土）、8月30日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ49 -愛は地球を救う-」。

本日6月22日（月）、日本テレビ番町スタジオにて制作発表会見を行いました。放送49回目を迎える「24時間テレビ」の今年のテーマは、「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。ひとりひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていくもの。番組では、時代が変わり社会が複雑になる中で大きく変化をする「家族のカタチ」にフォーカス。「血のつながり」だけではない「心のつながり」も描きます。

◆会見場にサプライズで応援団が登場！内村光良へエールを送る

会見冒頭、まずは総合司会を務める内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが、続いてチャリティーパートナーであるSixTONES、山崎育三郎、芳根京子が登壇しました。チャリティーパートナーは、多様なテーマで「24時間テレビ」の企画に参加し、チャリティーの輪を広げる協力者のこと。今年もそれぞれの想いを胸に抱き、様々な現地取材に取り組みます。

壇上に出演者が揃い、進行をしようとしたとき、突如「ちょっと待った！」という叫び声とともに、内村がMCを務める番組「THE突破ファイル」（日本テレビ系）のメンバーであるりんたろー。・兼近大樹（ともにEXIT）、山本浩司・関太（ともにタイムマシーン3号）、岡部大（ハナコ）、松陰寺太勇（ぺこぱ）、吉住らによる“突破応援団”が乱入。内村ら「24時間テレビ」に出演するメンバーへ熱いエールを送り現場を大いに沸かせました。

◆チャリティーランナー・星野真里が登壇 「『できた！』という成長の喜びを味わってもらいたい」

“突破応援団”による熱い盛り上がりのあと、昨日6月21日（日）に発表した今年のチャリティーランナー・星野の紹介VTRが流れ、本人がステージに登場。改めて走ることへの意気込みを訊かれると星野は、自身と娘の半生を語りつつ、思いのたけを打ち明けました。そこには周囲への感謝の思いとチャリティーランナーとして思いが込められていました。

「私には10歳になる娘がいます。 彼女は『先天性ミオパチー』という難病を患っており、電動車椅子、そして人工呼吸器を使いながら日々生きています。彼女と生きてきたこの10年間は本当にたくさんの方に支えられて、そして多くの制度に守られて生きることができました。でもそんな中でも、やはりまだまだ日常的に暮らしていくには、大小様々な壁があることを実感しています。今の私の願いは、全ての子どもたちが居場所を決められてしまうのではなく、自分たちで、ご家族で、居場所を選ぶことができるようになってほしいということです。自分たちが選んだ場所で、自分たちにとっての「できた！」という成長の喜びを味わってもらいたい。今回私が走ることで、子どもたちの可能性が少しでも広がるのであれば、こんなに嬉しいことはありません。だから走りたい、走らせていただきたいと思っています。皆さんの前を走ることができるように、できる限り準備をしてその日を迎えたいと思っておりますので、ぜひとも応援のほど、よろしくお願いします」と熱い想いを語りました。

◆内村光良「大合奏パフォーマンスで番組を盛り上げよう！」

後半パートでは、水卜アナが会見の進行を担当。 まずは内村に現在の率直な感想について訊くと「『始まるんだな』という感じで、非常にワクワクしています。これから出演者それぞれが、色んなコーナーを担っていくんでしょうけど、みんなで一つになって頑張っていきたいです」とコメント。

そして、チャリティー企画について話が及ぶと「『世界の果てまでイッテQ！』、『スクール革命！』、『THE突破ファイル』全ての番組、演者、スタッフみんなが私にとっての家族ですから。ファミリーのためにも一肌脱ぎますよ。こちらもぜひ楽しみにしていてください」と強い思いを語りました。

SixTONESのメンバーにも今の思いを語ってもらうことに。まず田中樹が「チャリティーパートナーを任せてもらえると聞いた時は緊張感もありましたが、今日こうして皆さんと顔を合わせたら、先ほど内村さんもおっしゃったように、とてもワクワクしてきました。このポジティブな感情を視聴者のみなさんに伝えられたらいいなと思います」とコメント。

チャレンジ企画について訊かれた松村北斗は、「番組『Golden SixTONES』内で募集させていただいた、会いたいけど会えていない大切な人を探す企画に参加させていただきます。少しでも皆さんのお役に立ちたいと思っています」と語ります。

チャレンジ企画について森本慎太郎に訊くと「僕たち6人全員が挑戦するパフォーマンス企画も予定しておりますので、こちらも楽しみにしていて欲しいです。すみません、まだ言えないことがたくさんあって、これ以上は言えません。僕たちは知っていますけど（笑）」と、当日の放送に期待を含ませました。

「名探偵コナン」の大ファンであるという京本大我は、青山剛昌先生デザインによるチャリTシャツについて、興奮気味に話します。「まず2年連続で手がけられるというところに、名探偵コナンという作品の影響力の大きさを感じます。あとファン目線で言わせていただきますと、僕はコナンのTシャツをたくさん所有しているのですが、毛利夫妻がプリントされたデザインは本当に見つからないんです！ファンとしてはすごく貴重な1枚。青山先生に感謝したいです。24時間テレビをご覧になる方は、ご家族みんなで着ていただきたいです」。

郄地優吾は、チャリティーランナーが「Golden SixTONES」内で発表されたことに触れ、「僕たちもドッキリで聞かされてびっくりしました。星野さんには”全国のお母さんの代表“として走っていただき、僕たちはしっかりとサポートさせていただきます。みんなのエールを力に変えて頑張っていただきたいです。当日はまだまだ気温が高いと思うので、体調を第一優先にということで」と気遣っていました。

24時間という長丁場をどう乗り越えるかという話題で、ジェシーは「正直、体力的にはかなりきついと思いますが、家族のようなメンバーたちと一緒なので、あっという間なんだろうなと思っています。あと僕、結構涙もろいので、コメントが出せるか、それだけがちょっと不安です（笑）」と、ちゃめっけたっぷりに語りました。

山崎は今回の取り組みについて、自身の境遇と重ね合わせつつ意気込みを語ってくれました。

「24時間体制で、医療的ケアが必要な子どもと暮らす“きょうだい児”のみなさんを取材しました。9歳年下の弟さんが医療的ケア児である、双子の山下順一朗さんと宗一郎さんのご自宅へうかがい、一緒の時間を過ごさせていただきました。お兄さん二人が、胃ろうを使った水分補給やおむつの取り替えなど、色々なことを一緒にケアしてサポートしている姿を目の当たりにし、心を動かされる瞬間がたくさんありました。実は私も10代の頃、脳梗塞の祖父母と3人の暮らしをしていて、今でいうヤングケアラーでした。家族をサポートする、支える、介護をすることの現実を、自らの目線で、自分の言葉で伝えたいと思っております。そして双子の兄弟はピアノデュオ『兄ーズ（あにーず）』として活動するピアニストでもあるので、当日はお二人と一緒に国技館でセッションをする予定なので、すごく楽しみにしています」と思いを語りました。

芳根は、まだ詳しくは話せませんがと前置きをしながら「小児がんと闘う小学校3年生の女の子と一緒に、アートパフォーマンスに挑戦させていただきます。 彼女の気持ちに寄り添い、二人で力を合わせて、見てくだる方の心に届くような家族の物語を精一杯描きたいと思いますので、楽しみに待っていただけたら嬉しいです」と決意を表明しました。

メンバーの話を聞き、羽鳥は「もうすでに泣きそうです」と漏らしつつ、「今夏はこのメンバーが家族になって、いろんな方々、全国のみなさんの家族の話を聞いて一生懸命進めていきたいと、強く改めて思っています」と熱い思いを吐露しました。

そして最後に、内村からサプライズの提案が。

「ここにいる皆さんに、何かしら楽器を演奏していただきたいと思っています。弾いたことのない、叩いたことのない楽器を使って大合奏パフォーマンスを本番にやっていただきたい！」

寝耳に水だった出演者たちは「え、嘘でしょ!?」と唖然。信じていないメンバーに対し「（スタッフから）当日まで言わないでくれってめっちゃ言われました。これ本気ですよ。2ヶ月間の宿題です」と、念を押す内村。他人事だと思っていたアナウンサー陣に対しても「水卜ちゃんも羽鳥くんも本番までに頼みますね」とひと言。

そして改めて「これはチャレンジですから」と内村は続けます。「星野さんには走ることに集中してもらって、僕らが一つになり、色んな楽器にチャレンジして演奏する姿が星野さんの一助になれば。我々ファミリーで応援しますよ！」

それぞれが担当する楽器や演奏する曲については後日発表！続報をお待ちください。

また、7月1日（水）から今年のチャリTシャツ、チャリティーグッズのお取り扱いがスタートします。

チャリTシャツ 詳細はこちら：https://www.ntv.co.jp/24h/articles/60yp9bju1pgoe5f2x5.html

チャリティーグッズ 詳細はこちら：https://www.ntv.co.jp/24h/articles/60ppx4452rsrfphuxt.html（後日公開）

◆チャリティーマラソン企画 目的別募金を実施

2024年、やす子さんによる「マラソン児童養護施設募金」。2025年、SUPER EIGHTの横山裕さんによる「子ども支援マラソン」。「24時間テレビ」は、チャリティーマラソン企画を通じて、“子どもの未来”のための募金を続けてきました。

今年は、「できた！を増やす子ども募金」と題し、星野が子どもたちの「できた！」が増える未来のために走ります。星野の「すべての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしい」という願いを込めた子どもたちの未来のための目的別募金を実施します。

目的別募金の詳細は、ホームページ等で追ってお知らせします。「24時間テレビ」の子ども支援へのご理解とご協力、引き続きよろしくお願いいたします。

◆番組概要

■放送日 2026年8月29日（土）、8月30日（日）

■今年のテーマ 「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」

■会場 両国・国技館

■総合司会 内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

■チャリティーパートナー SixTONES、山崎育三郎、芳根京子（五十音順）

■チャリティーランナー 星野真里

■スペシャルサポーター ちゃんみな

このほかの出演者は随時発表いたします。