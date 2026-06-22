チュニジア撃破で勝ち点4

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）が国境を越えた友情と交流を生んでいる。1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。FIFA公式SNSは、日本とメキシコのサポーターが試合後に一緒に盛り上がる様子を公開。「サッカーは世界をひとつにする」「愛しかない」などの反響が集まっている。

試合から一夜明けた日本時間22日、FIFA公式インスタグラムは「メキシコと日本のファンはFIFAワールドカップでの勝利の後、大いに盛り上がっている」と記し、日本代表のユニホームを着たサポーターとメキシコ代表サポーターが入り混じって、日本の勝利を喜ぶ動画をアップした。映像内には、メキシコサポーターが日本サポーターを胴上げするシーンも収められていた。

この投稿には海外ファンも感激。さまざまな反響が集まった。

「サッカーは世界をひとつにする！」

「サッカーはみんなをひとつにしてくれる！ これ大好き」

「彼らはこのことを一生忘れないだろう」

「愛しかない」

「日本がワールドカップを盛り上げている」

また日本のファンも英語で「メキシコ、日本を応援してくれてありがとう！あなたたちは本当に素晴らしいホスト国です。Viva Mexico!」と感謝のコメントを記した。

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）