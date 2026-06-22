俳優の星野真里（44）の長女で、指定難病「先天性ミオパチー」を患うふうかさん（10）が21日、Instagramを更新。人工呼吸器をつけたままヘアカットする様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】難病を患う長女が人工呼吸器をつけたままヘアカットする様子

2024年9月15日にふうかさんの病名を公表し、日常を紹介するInstagramを開設していた星野。

10歳長女が人工呼吸器をつけたままヘアカット

2026年6月21日の更新では、「前髪、切りましたーーー！！！『前髪は作らない！』と、かたくなに拒んでいた、この数年間だったのですが、おしゃれがしたい、メイクがしたい、髪の毛を自分でセットしたいという熱が高まり、ついに、自分の手が届く前髪を作ろうという考えにたどり着いたようです。今回は前髪カットだけだったので、人工呼吸器を付けたままカット。シリコン製の鼻マスク部分に髪の毛がつかないようにと、美容師さんがマスクに不織布を巻いてくださいました」とつづり、動画を披露した。

この投稿に、ファンからは「お母さんによく似た美人さん」「可愛すぎる〜おしゃれ楽しんでね！」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）