日本テレビのラルフ鈴木アナウンサー（52）が22日、自身のインスタグラムを更新。17年6月22日に乳がん闘病の末、死去した小林麻央さん（享年34）の墓参りをしたことを報告した。

「今年もZEROファミリーで麻央さんのお墓参りへ」と書き出し、メインキャスターを務めていた村尾信尚氏、ニュースキャスターを務めていた同局の鈴江奈々アナとの3ショットを投稿した。共演当時のスタジオでの2ショットやオフショットも公開した。

「毎年同じように集まっているようでいて、振り返るとそれぞれの人生は少しずつ変わっています。仕事や環境、年齢も変わる中で、この日だけはみんなが自然と同じ場所に集まり、麻央さんのことを思います。不思議なことに、お墓の前に立つと心が穏やかになるんです」とつづり、「あれから間もなく9年。麻央さんが残してくれた優しさや強さは、今も多くの人の中で生き続けています」と思いをはせた。

「そして、麗禾さん、勸玄さん、2人の成長する姿に時の流れの早さと命の尊さを感じます」と麻央さんの2人の子供の成長に触れつつ、「当たり前のように過ぎていく毎日ですが、本当は決して当たり前ではない。だからこそ、大切な人を大切に。伝えたい言葉はちゃんと伝えて。今日という一日を丁寧に生きたい。“何年生きるかは決められないが、どう生きるかは決められる”今年も村尾さんの言葉を胸に。また来年も、この場所で」と締めくくった。

最後はハッシュタグで「#zeroファミリー」「#カメラマンは櫻井翔さん」などと付け加えた。

小林さんは、日本テレビ系の報道番組「NEWS ZERO」スタート時から10年3月まで月〜木曜のサブキャスターを務めていた。