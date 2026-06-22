6月23日、戦後81年の沖縄「慰霊の日」に糸満市摩文仁の平和祈念公園で「令和8年沖縄全戦没者追悼式」が開催されます。

沖縄全戦没者追悼式は、23日午前11時50分から行われます。

高市早苗総理も出席する予定の追悼式はライブ配信される予定です。

【写真を見る】戦後81年 沖縄「慰霊の日」 沖縄全戦没者追悼式「沖縄戦終焉の地」摩文仁の平和祈念公園で6月23日に開催

「慰霊の日」追悼式の開催日時

2026年6月23日（火）

「慰霊の日」

11:50から12:50まで



平和祈念公園 式典広場

沖縄県糸満市字摩文仁444番地

6月23日「慰霊の日」に開催する理由は？

沖縄県は、沖縄戦の組織的戦闘が終結した6月23日を条例で「慰霊の日」と定めていて、毎年、この日に追悼式が実施されています。また「慰霊の日は、戦争による惨禍が再び起こることのないよう、恒久の平和を希求するとともに、先の大戦で亡くなった戦没者のみ霊を慰めることを目的として定められた県民にとって特別な日」としています。

「慰霊の日」沖縄全戦没者追悼式の開催趣旨

沖縄県は、太平洋戦争において、一般住民をも巻き込んだ悲惨な地上戦の地となり、多くの貴い生命とかけがえのない財産及び文化遺産を失った。このような冷厳な歴史的事実にかんがみ、戦没者のみ霊を慰めるとともに、世界の恒久平和を願う沖縄の心を発信する。

（沖縄県HPより）

「慰霊の日」沖縄全戦没者追悼式の実施内容は？

1 開式の辞

2 式辞

3 黙とう

4 追悼のことば

5 献花（児童合唱）

6 平和宣言

7 「平和の詩」朗読

8 来賓あいさつ

9 閉式の辞

「慰霊の日」沖縄全戦没者追悼式への参加は？

どなたでも参加可能で、予約や申し込みの必要はありません。

また公園内は自由に入場できますが、安全確保の観点から、式典会場周辺の一部をロープ等で囲み、立ち入り規制が行われます。また式典会場への入場可能な人数には限りがあります。

（沖縄県HPより）