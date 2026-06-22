◇プロ野球 パ・リーグ 楽天 8x-7 西武(22日、東京ドーム)

楽天は西武相手に延長12回、黒川史陽選手のサヨナラタイムリーで勝利しました。

先発の早川隆久投手は初回を3者連続三振に抑える立ち上がり。しかし3回、先頭の渡部聖弥選手に2試合連続となる先制ソロホームランを被弾。その後自身のエラーも絡んでピンチを招くと、長谷川信哉選手に2点タイムリー2ベースを許してこの回3失点を喫しました。

早川投手は7回に再び渡部選手にこの日2本目のソロホームランを許し、この試合は7回4失点で降板しました。

打線は3点を追う7回裏、満塁からマッカスカー選手と渡邊佳明選手の連続タイムリーが飛び出すなどこの回一挙4点を奪い逆転に成功します。

しかし8回表、2番手・九谷瑠投手が長谷川選手に逆転2ランを被弾。1点ビハインドで9回裏に入りましたが、1アウト3塁から浅村栄斗選手のセカンドゴロの間にランナーが生還。土壇場で追いつき延長戦に持ち込みます。

延長11回表には内野ゴロの間に1点勝ち越しを許すも、その裏に浅村選手が同点の6号ソロホームラン。またも土壇場で追いつくと、12回に黒川選手がサヨナラタイムリーを放ち勝利。19日から指揮を執る吉井理人監督へ初勝利をもたらしました。