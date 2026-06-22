イ・ドンウク＆岡田将生が共演 『殺し屋たちの店 2』本予告編・キービジュアル公開
俳優のイ・ドンウク、岡田将生らが出演する韓国ドラマシリーズ『殺し屋たちの店』の、シーズン2となる『殺し屋たちの店 2』（全8話）がディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて、7月より独占配信される。このたび、本予告編と、キービジュアルが公開された。
【動画】新次元アクション『殺し屋たちの店 2』本予告編
同作は、唯一の保護者だった亡き叔父ジンマンが残した“危険な遺産”である、殺し屋たち御用達の武器販売店を譲り受けた大学生の主人公チョン・ジアンが、謎の殺し屋たちから自らの命と店を守るため、”逃げ場ゼロ”の極限バトルを繰り広げる、手に汗握るノンストップ・サバイバル・サスペンス。
『ニューヨーク・タイムズ』の「2024年ベスト・インターナショナル・ショー」にもアジア作品で唯一選出され世界的に高評価を受けた本作は、大好評全話独占配信中。そして待望の最新章が、ついに幕を開ける。
前作では、銃撃戦から最新テクノロジーを使った戦闘まで多彩でスタイリッシュなアクション、謎めいた叔父とショッピングモールの存在を巡るスリリングな展開、そして巧妙に張り巡らされた伏線がパズルのように爽快に回収されていくストーリー展開が世界中の視聴者を熱狂させた。
シーズン2では、日本から岡田将生と玄理が出演決定し、スケールと緊張感がさらにパワーアップ。激しさを増すアクションシーンに加え、ついに叔父ジンマンの真実が明かされ、予測不能なストーリー、息つく暇もない展開が繰り広げられる。新たな敵の出現によって脅威はかつてないほど増し、ジアンは過酷な戦いの中で自らの運命と向き合っていく。守られるだけだった少女は、数々の試練を経て、やがて自らの意志で戦うこととなる。仲間たちとの絆、迫り来る陰謀、そして命を懸けた壮絶なバトルの先に待ち受けるものとは。
韓国ドラマの常識を覆した革新的なアクション演出と、緻密に練り上げられたサスペンスで世界を魅了した大ヒットシリーズ。圧倒的な没入感で描かれる新たなサバイバル・サスペンスに、世界中から再び熱い視線が注がれている。
今回、キービジュアルと本予告編が到着した予告編では、「今から一人で生き残らなければならない」と告げられたジアンが、「もし腕を落とされたのなら、失った腕に執着せずに残った腕を守れ」という叔父・ジンマンの教えを胸に、過酷な戦いへと身を投じていく姿が映し出される。
次々と襲い来る敵との激闘や、息をつく間もないアクションシーンの数々からは、極限状態のなかで繰り広げられる壮絶な戦いと、さらにスケールアップした世界観が垣間見える。
さらに、「選択はジアンがします」というセリフとともに、ジアンはついに自らの運命と向き合い、その選択を自分自身の意思で下さなければならない局面を迎える。守られるだけだった少女が、数々の試練を経て“戦う者”へと覚醒していく姿に、激闘の先に待ち受ける衝撃の展開への期待が高まる映像となっている。
あわせて解禁されたキービジュアルでは、イ・ドンウクとキム・ヘジュン演じるジンマンとジアンのツーショットと共に「引き継ぎ完了」というキャッチコピーが描かれた。叔父と姪という特別な絆の裏に隠された秘密や、これまで明かされてこなかった真実、そして逃れることのできない運命に、ジアンが正面から向き合う覚悟を感じさせるビジュアルとなっている。
シーズン2では、シーズン1に引き続き叔父ジンマン役にイ・ドンウク、暗殺者に命を狙われる大学生ジアン役にキム・ヘジュンが続投。ミンへ（クム・ヘナ）、ブラザー（イ・テヨン）、パーシン（キム・ミン）などの人気キャラクターも引き続き登場する。制作陣も前作に続き、監督がイ・グォン、脚本はチ・ホジンとイ・グォンが手がける。
また、日本からは岡田将生と玄理が出演。圧倒的な演技力で今や日本の映画・ドラマ界に欠かせない存在となった岡田将生だが、今作が韓国製作ドラマ作品初出演となる。彼が演じるのはパビロン東アジア支部の傭兵 “J”という役どころ。果たしてどんな役どころなのかが注目されている。
■キャスト
チョン・ジンマン：イ・ドンウク 「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」
チョン・ジアン：キム・ヘジュン 『コネクト』「キングダム」
キュー：玄理 「君と世界が終わる日に」「Eye Love You」
ジェイ：岡田将生「ドライブ・マイ・カー」「ゆとりですがなにか」
■スタッフ
監督：イ・グォン「ドアロック」
脚本：チ・ホジン「時間が止まるその時」／イ・グォン「ドアロック」
【動画】新次元アクション『殺し屋たちの店 2』本予告編
同作は、唯一の保護者だった亡き叔父ジンマンが残した“危険な遺産”である、殺し屋たち御用達の武器販売店を譲り受けた大学生の主人公チョン・ジアンが、謎の殺し屋たちから自らの命と店を守るため、”逃げ場ゼロ”の極限バトルを繰り広げる、手に汗握るノンストップ・サバイバル・サスペンス。
前作では、銃撃戦から最新テクノロジーを使った戦闘まで多彩でスタイリッシュなアクション、謎めいた叔父とショッピングモールの存在を巡るスリリングな展開、そして巧妙に張り巡らされた伏線がパズルのように爽快に回収されていくストーリー展開が世界中の視聴者を熱狂させた。
シーズン2では、日本から岡田将生と玄理が出演決定し、スケールと緊張感がさらにパワーアップ。激しさを増すアクションシーンに加え、ついに叔父ジンマンの真実が明かされ、予測不能なストーリー、息つく暇もない展開が繰り広げられる。新たな敵の出現によって脅威はかつてないほど増し、ジアンは過酷な戦いの中で自らの運命と向き合っていく。守られるだけだった少女は、数々の試練を経て、やがて自らの意志で戦うこととなる。仲間たちとの絆、迫り来る陰謀、そして命を懸けた壮絶なバトルの先に待ち受けるものとは。
韓国ドラマの常識を覆した革新的なアクション演出と、緻密に練り上げられたサスペンスで世界を魅了した大ヒットシリーズ。圧倒的な没入感で描かれる新たなサバイバル・サスペンスに、世界中から再び熱い視線が注がれている。
今回、キービジュアルと本予告編が到着した予告編では、「今から一人で生き残らなければならない」と告げられたジアンが、「もし腕を落とされたのなら、失った腕に執着せずに残った腕を守れ」という叔父・ジンマンの教えを胸に、過酷な戦いへと身を投じていく姿が映し出される。
次々と襲い来る敵との激闘や、息をつく間もないアクションシーンの数々からは、極限状態のなかで繰り広げられる壮絶な戦いと、さらにスケールアップした世界観が垣間見える。
さらに、「選択はジアンがします」というセリフとともに、ジアンはついに自らの運命と向き合い、その選択を自分自身の意思で下さなければならない局面を迎える。守られるだけだった少女が、数々の試練を経て“戦う者”へと覚醒していく姿に、激闘の先に待ち受ける衝撃の展開への期待が高まる映像となっている。
あわせて解禁されたキービジュアルでは、イ・ドンウクとキム・ヘジュン演じるジンマンとジアンのツーショットと共に「引き継ぎ完了」というキャッチコピーが描かれた。叔父と姪という特別な絆の裏に隠された秘密や、これまで明かされてこなかった真実、そして逃れることのできない運命に、ジアンが正面から向き合う覚悟を感じさせるビジュアルとなっている。
シーズン2では、シーズン1に引き続き叔父ジンマン役にイ・ドンウク、暗殺者に命を狙われる大学生ジアン役にキム・ヘジュンが続投。ミンへ（クム・ヘナ）、ブラザー（イ・テヨン）、パーシン（キム・ミン）などの人気キャラクターも引き続き登場する。制作陣も前作に続き、監督がイ・グォン、脚本はチ・ホジンとイ・グォンが手がける。
また、日本からは岡田将生と玄理が出演。圧倒的な演技力で今や日本の映画・ドラマ界に欠かせない存在となった岡田将生だが、今作が韓国製作ドラマ作品初出演となる。彼が演じるのはパビロン東アジア支部の傭兵 “J”という役どころ。果たしてどんな役どころなのかが注目されている。
■キャスト
チョン・ジンマン：イ・ドンウク 「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」
チョン・ジアン：キム・ヘジュン 『コネクト』「キングダム」
キュー：玄理 「君と世界が終わる日に」「Eye Love You」
ジェイ：岡田将生「ドライブ・マイ・カー」「ゆとりですがなにか」
■スタッフ
監督：イ・グォン「ドアロック」
脚本：チ・ホジン「時間が止まるその時」／イ・グォン「ドアロック」