◇プロ野球 パ・リーグ 楽天 8x-7 西武(22日、東京ドーム)

首位の西武は楽天と延長12回を戦い敗れました。

楽天とのカード初戦、先発・平良海馬投手は初回に3者連続三振を奪う素晴らしい立ち上がりを見せました。3回裏にタイムリーで1点を失うも、5回1失点にまとめ先発の役割を果たします。

打線は3回、先頭の渡部聖弥選手がレフトへ2試合連続の6号ソロホームランを放って先制。さらに長谷川信哉選手に2点タイムリー2ベースが飛び出し、この回3点を先行しました。7回には渡部選手がこの試合2本目の7号ソロを放ちリードを3点とします。

しかしその裏に3番手・佐藤隼輔投手が1点を返され、なおも満塁のピンチで降板。代わった黒田将矢投手も2本のタイムリーを打たれ、この回リリーフ陣が4失点し逆転を許しました。

それでも8回表、長谷川信哉選手が9号2ランを放ちすぐさま再逆転に成功。1点リードで9回裏に入りましたが、甲斐野央投手が1アウト3塁から浅村栄斗選手の内野ゴロで1点を失い、延長戦に持ち込まれます。

迎えた延長11回表、ノーアウト1、2塁で小島大河選手がショートゴロを放つと、相手の送球が乱れる間に2塁から茶野篤政選手が生還し勝ち越し点を奪います。しかしその裏、岩城颯空投手が浅村選手に同点ソロを浴びて逃げ切りに失敗。その後12回、上田大河投手が黒川史陽選手にサヨナラタイムリーを許して敗れました。