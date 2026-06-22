サッカー元日本代表の稲本潤一氏（46）が22日、テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）に生出演。FIFAワールドカップ（W杯）を戦う日本代表の決勝トーナメントでの対戦相手について語った。

21日に行われた1次リーグF組第2戦で、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。25日（日本時間26日午前8時キックオフ）の一戦で、日本は勝つか引き分ければ1次リーグ突破が決まる。

決勝トーナメント進出の場合、日本が1位突破ならC組2位（現時点モロッコ）、2位ならC組1位（同ブラジル）と1回戦で対戦することになる。

ブラジルとモロッコがグループを勝ち上がってくるとして、日本にとってどちらの方が嫌なのか。

稲本氏は「どっちも嫌です」と苦笑い。その上で「ですが、あえて言うなら、僕はモロッコの方が嫌なのかなと」と私見を述べた。

その理由として「モロッコの試合を見たんですけど、選手が流動的に凄く動く。凄くアグレッシブにプレーする。それは日本の選手からしたらつかまえにくいですし、やりにくいのかなと思います」とした。

そして「自分で言ってて不思議なんですけど、ブラジルの方がいいっていうのは」と笑いながら「ブラジルは一度勝ってるっていう経験をしてるのが凄くデカいのかなと思いますね」と、昨年10月の国際親善試合でブラジルに3―2で勝利した経験の価値を強調した。

また、もし日本がグループ3位通過となった場合はフランスとの対戦が濃厚。稲本氏は「一番嫌です。優勝候補だと思ってるんで」と、2位以上での突破が必須だとした。