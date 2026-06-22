◆パ・リーグ 楽天８Ｘ―７西武（２２日・東京ドーム）＝延長１２回＝

楽天が西武にサヨナラ勝ちした。吉井新監督が就任後３戦目で初勝利を挙げた。

序盤は苦しい展開だった。２回に無死一、二塁の好機をつくったが、村林が二直。二塁走者のマッカスカーが戻れずにアウトになると、平良が左飛に打ち取られて無得点に終わっていた。

両チーム無得点の３回に試合を動いた。先発の早川が渡部聖に左翼への先制ソロを被弾。さらに２死一、三塁で長谷川に中越えに２点二塁打を浴びた。早川は７回にも渡部聖にバックスクリーンへのソロを許した。

打線は３点を追う３回に無死一、二塁で佐藤が左中間への適時二塁打。７回には１死一、二塁で再び佐藤が中前適時打を放った。

終盤に打線がつながった。３点を追う７回に１死一、二塁で佐藤が中前適時打。さらに２死満塁でマッカスカーが左前へ２点適時打を放って同点に追いついた。勢いに乗った打線は止まらない。さらに２死一、二塁で渡辺佳が勝ち越しの右前適時打。７回に４点を奪って、逆転した。

８回に九谷が長谷川に逆転２ランを被弾して逆転を許したが、最終盤の９回に追いつき延長へ。延長１１回に１点を勝ち越されたがその裏、浅村の同点弾で再び試合を振り出しに戻した。そして１２回、２死二塁からそれまで無安打だった黒川が「決めないとこの先の野球人生はない」と覚悟を決め、左越えのサヨナラ打を放ち熱戦に終止符を打った。三木谷オーナーも駆けつけた一戦を劇的勝利で飾った。

「本当にみんなが頑張った。粘り強く戦ってくれた」と、今季チーム最長の４時間３８分の死闘を制したナインをねぎらった吉井監督。「選手は３試合とも勝つ姿勢を見せてくれている。ちょっとずつ前に進んでいる」と、手応えを口にした。