4月にメジャーデビューをした4人組グループ・モナキが22日、都内で行われたコンビニエンスストアの商品発表会に登場。最近起こったヒヤっとした出来事を明かしました。

発表会では、商品にちなみ“最近ヒヤっとしたこと”についてトークを行った4人。ケンケンさん（29）はイベントでファンと写真撮影をした時のことを振り返り、「社会の窓の方が全開でずっと写真を撮っていて。（休憩時間に）“あれ、全開だ！”と思って、そっと閉じて。（誰にも）気づかれないだろうと思ったんですけど、それが見事にSNSの方で拡散されていまして･･･」と明かしました。

すると、じんさん（39）から「結構、開きがちだよね？ 昨日も違う撮影があったんですけど、全開とはいわず半開っていうんですか？ 僕は人がいいので、とっさにエレベーターの中で“ちょっとその窓、通気性良すぎるよ”というところで気づきまして、事なきを得たという」と新たなエピソードも飛び出しました。

■ヒヤっとした出来事 じん「“あ、ケンケンです”って言って･･･」

一方、じんさんの“最近ヒヤっとしたこと”は飲食店での出来事のようで、「ご飯屋さんに行って、お会計の際ちょっと若い女性の店員さんだったんですね。お会計した時の最後にすっごいキラキラした笑顔で“もしかしてモナキさんですか？”って。すごいうれしかったんで、“あぁ、そうですよ”って言ったんですよ」と説明。

ところが、その後に“ヒヤっとした出来事”が。「（店員から）“もう大好きなんです！ ケンケンさんですよね？”って言われたんですよ。めちゃくちゃ気まずくなって、違うとも言えなくなっちゃって。“あ、ケンケンです”って言って、その場を立ち去ったっていう話で･･･」とケンケンさんのフリをしたまま乗り切ったことを告白。それを聞いていたケンケンさんは「（じんさんが自分のフリをして）変なことしてないかなって思って」と少し心配そうに話しました。

モナキが登場したのは、ファミリーマート『味わうごほうびフルーツ』フラッペ発表会です。