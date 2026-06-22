タレントのマツコ・デラックスが２２日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に出演。開催中の北中米Ｗ杯で大暴れ中の森保ジャパンで最も「好きな」選手の実名を明かす一幕があった。

番組冒頭のスタジオでのトークで「もう、ワールドカップにしか興味ないのよ、今」といきなり話し始めたマツコ。

首の手術での休養後だったため、現地観戦はあきらめたことを明かした上で「結構、本当にすごいのよ、今の日本代表って」と口に。

「ちょっと中村敬斗がイケメンぐらいしか知らないんだろ、お前ら、どうせ」と観覧席の女性たちを挑発。「中村敬斗がイケメンなのを知ってる人？」と問いかけたが、数人しか手が上がらず「マジか〜」と嘆いたマツコ。

共演の村上信五に「あたしが今の日本代表で一番、好きなの誰か分かる？」と問いかけ。「ヒント、最近、復帰しました」で村上が「冨安（健洋）」と答えると「違います。まあ、でも、ＤＦで」と言うと、観覧席から「谷口彰悟」との声が。

正解者を指さしたマツコは「谷口、かっこいいよな。めっちゃイケメンよ」とシャウト。

「今、イケメン率がすごいのよ、サッカーが」と続けると「今、バレーボールがイケメンとかで人気出てるじゃん。サッカーはなんで誰も…」とポツリ。「ああ、海外にいるからな。普段、おっかけできないんだもんね。イケメンだけは残すか、Ｊリーグに」と私案まで披露していた。