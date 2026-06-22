7人の悪魔超人編の死闘が22gのメダルに！ サイクロンジョー「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」

記事ポイント 『キン肉マン』連載46周年を記念したメダルコレクション第7弾が予約開始カラー・ゴールド・シルバーなどレアリティ5段階、全ラインナップを収録BOX購入で非売品「KIN(金)肉メダル」2枚プレゼントのキャンペーンあり 『キン肉マン』連載46周年を記念したメダルコレクション第7弾が予約開始カラー・ゴールド・シルバーなどレアリティ5段階、全ラインナップを収録BOX購入で非売品「KIN(金)肉メダル」2枚プレゼントのキャンペーンあり

サイクロンジョー「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」

商品名（単品）：キン肉マンメダルコレクション VOL.7【単品】価格（単品）：880円（税込）商品名（BOX）：キン肉マンメダルコレクション VOL.7【BOX】20個入価格（BOX）：17,600円（税込）予約開始：2026年6月19日（金）20:00〜発売予定：2026年7月31日（金）より順次出荷予定予約サイト：サイクロンジョー本店・サイクロンジョーBASE店対象年齢：15歳以上数量限定（計画数に達し次第終了）

サイクロンジョーは、累計発行部数8,500万部の漫画『キン肉マン』をテーマにしたホビーアイテム「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」の予約を2026年6月19日より受け付けています。

『キン肉マン』は、ゆでたまご（嶋田隆司・中井義則）が1979年から『週刊少年ジャンプ』で連載を開始した日本を代表するプロレス系格闘漫画。正義超人キン肉スグルが仲間とともに強敵に挑む、熱血バトルの物語です。

1985年に小学館漫画賞を受賞し、テレビアニメ化やゲーム化など幅広くメディア展開され、現在も新シリーズが継続中です。

「キン肉マンメダルコレクション」は、原作画や公式画を半立体のメダルに彩色を施す国内特許技術を用いたコレクターアイテム。精緻な造形と鮮やかな発色が大きな特徴です。

シリーズ累計40万個を突破しており、VOL.7では人気エピソード「7人の悪魔超人編 後編」をテーマに、アイドル超人と悪魔超人の死闘を描いたラインナップが揃います。

今弾のラインナップテーマは「RIVAL（ライバル）」「絆（bond）」「ベストバウト（BEST BOUT）」の3つです。

各メダルは亜鉛合金製で1個あたりの重量は22gとずっしりした重みがあります。

原作のコマをそのままメダルフォーマットで再現した半立体の彫刻と、丁寧に塗り分けられた彩色が特徴です。

KIN（金）肉メダル

BOX購入キャンペーンの特典として配布される「KIN（金）肉メダル」は、ピカピカの金色仕上げが施された非売品メダルです。

VOL.7のBOX購入キャンペーンでは「KIN（金）肉メダル エアーズロック ウルル 対決セット 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン」が特典となっています。

サイクロンジョー本店またはBASE店でVOL.7【BOX】20個入を1BOX購入すると、この非売品KIN（金）肉メダル2枚がプレゼントされます。

悪魔将軍とザ・マンという対決の組み合わせは、コレクションとして揃えることでセットとして成立するデザインです。

ウルトラレア カラーメダル 全12種

ウルトラレア カラーメダルは、カラー光の矢、カラーテリーマン 3.0、カラーブロッケン Jr. 2.0、カラーステカセキング 2.0、カラーデビルトムボーイ、カラーキン肉バスターやぶり、カラー地獄のシンフォニー、カラーザ・魔雲天、カラーミスターカーメン、カラーネックカットドロップキック、カラーストロング・ザ・武道、カラーアトランティスドライバーの全12種類です。

前弾で好評を博した「技メダル」がさらに進化し、コミックの印象的なシーンを切り取った構図がメダルに仕上がっています。

スーパーウルトラレア カラーメダル（プラチナメダル） 全6種

封入率：1BOXにランダムで3個ずつ封入

スーパーウルトラレア カラーメダル（プラチナメダル）は、プラチナ ロビンマスク3.0、カラー ウォーズマン 3.0、カラー バッファローマン 2.0、カラー レッグラリアート、カラー スプリングバズーカ、カラー ザ・ミラクルズの全6種類です。

1BOXにランダムで3個ずつ封入されており、1BOXですべての種類が揃うわけではありません。

プラチナ仕上げの表面は通常のカラーメダルよりも光沢感が増しており、コレクション内でひときわ存在感があります。

スーパーレア ゴールドメダル 全12種

スーパーレア ゴールドメダルは、ウルトラレア カラーメダルと同じ12種の品種で展開されています。

カラーメダルとは異なるゴールド仕上げで同じ超人・技を収録しており、仕上げの違いで見比べる楽しさがあります。

「アトランティスドライバー ゴールドメダル」は「絆（bond）」をテーマに、正義超人と悪魔超人の結束を描いた構図です。

レア シルバーメダル 全12種

レア シルバーメダルも、ウルトラレア カラーメダルと同品種の12種類です。

シルバー仕上げにより、原作画の線描がより鮮明に浮き上がる質感になっています。

カラー・ゴールド・シルバーの3種を同じ品種で揃えると、同じシーンを異なる仕上げで並べられます。

トレジャーハントメダル 全1種（シークレット）

封入率：1カートン（20×8BOX＝160個）に1枚封入レアリティ：最高レア

「トレジャーハントメダル」は、1カートン160個に1枚だけ封入されるシークレット仕様の最高レアメダルです。

名称は「宝探し」を意味するトレジャーハントに由来しており、封入数の少なさがコレクターにとって最大の目標となっています。

このメダルはウルトラレアメダルに分類され、品種・絵柄はシークレット扱いです。

技メダル ラインナップ

「光の矢 カラーメダル」は、『100万パワー＋100万パワーで200万パワーーーー！！』のセリフとともに技のクライマックス場面を再現したメダルです。

バッファローマンを超える1200万パワーに到達するシーンが彫刻されています。

「キン肉バスターやぶり カラーメダル」は、『6をひっくりかえすと9になる！』の名台詞シーンをデザインしたメダルです。

「ザ・ミラクルズ（日蒙コンビ）カラーメダル」はVOL.7で初収録となる、モンゴルマンとキン肉スグルのタッグを描いたメダルです。

『モンゴルマンよおまえは私の味方だ！』のセリフが添えられています。

「ネックカットドロップキック カラーメダル」は7人の悪魔超人編の死闘シーンを切り取った技メダルです。

「地獄のシンフォニー カラーメダル」は、『すばらしいミュージックを聴かせてやるぜーーーっ！！』の名台詞で知られる技のシーンをメダル化したものです。

亜鉛合金製で重量22gのずっしりした重みが手に伝わります。

豪華購入キャンペーン

キャンペーン1：VOL.7 単品880円を含む1会計5,500円以上購入でピンクゴールドメダル「ウォーズマン 3.0 みんな地獄であおうぜ」プレゼントキャンペーン2：VOL.7【BOX】20個入を1BOX購入でKIN（金）肉メダル（非売品）2枚プレゼント対象店舗：サイクロンジョー本店・BASE店のみ特典がなくなり次第終了

キャンペーン1では、VOL.7の単品1個（880円）を含む1会計5,500円以上の購入でピンクゴールドメダル「ウォーズマン 3.0 みんな地獄であおうぜ」が手に入ります。

キャンペーン2のBOX購入特典は「KIN（金）肉メダル エアーズロック ウルル 対決セット 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン」です。

ザ・マンと新造形の悪魔将軍が購入特典として登場する対決セットになっています。

どちらのキャンペーンもサイクロンジョー本店とBASE店限定で、特典がなくなり次第終了となります。

シルバーメダル・ゴールドメダル 個別紹介

「ネックカットドロップキック シルバーメダル」は、『それじゃ反撃にうつらせてもらうぜーーーっ！！』の名台詞シーンをシルバー仕上げで再現した一枚。ファンなら思わず手にとりたくなる仕上がりです。

「アトランティスドライバー ゴールドメダル」は「絆（bond）」テーマの一枚で、正義超人と悪魔超人の結束を描いたゴールド仕上げのメダル。重厚な輝きが作品の深みを表現しています。

「スプリングバズーカ カラーメダル」はVOL.7で初収録となるバッファローマンとスプリングマンのタッグ「ディアボロス」の技メダル。シリーズ初登場というコレクター心をくすぐる一枚です。

『本来オレたち”ディアボロス”は無敵のタッグだ』のセリフが刻まれています。

徹底的にこだわった彩色美が、タッグの迫力をメダルの上に再現しています。

「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」は1個880円から始められるコレクションで、単品またはBOX（20個入・17,600円）で予約できます。

レアリティの段階はウルトラレア（カラー）・スーパーウルトラレア（プラチナ）・スーパーレア（ゴールド）・レア（シルバー）・トレジャーハント（最高レア）と5段階に分かれており、同じ品種をレアリティ違いで揃える収集の楽しさもあります。

7人の悪魔超人編の死闘を彩った超人たちと技の数々が、ずっしり22gの亜鉛合金メダルとして手元で鑑賞できます。

初収録のザ・ミラクルズやディアボロスも加わり、立体超人図鑑としての完成度がさらに高まっています。

サイクロンジョー「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」の紹介でした。

よくある質問

Q. 予約はどこでできますか？

A. サイクロンジョー本店（cyclonejoe.com）とサイクロンジョーBASE店（cyclonejoe.thebase.in）の2店舗で予約できます。予約開始は2026年6月19日（金）20:00からで、発売は2026年7月31日（金）より順次出荷予定です。

Q. BOX購入キャンペーンの特典はどのように受け取れますか？

A. サイクロンジョー本店またはBASE店でVOL.7【BOX】20個入を1BOX購入すると、非売品のKIN（金）肉メダル2枚がプレゼントされます。キャンペーンはサイクロンジョー本店・BASE店限定で、特典がなくなり次第終了となります。

Q. スーパーウルトラレアメダルは1BOXで全種揃いますか？

A. 揃いません。スーパーウルトラレア カラーメダル（プラチナメダル）は1BOXにランダムで3個ずつ封入されますが、全6種が1BOXに入るわけではありません。全種類を集めるには、複数BOXの購入が必要になります。

Q. トレジャーハントメダルの封入率はどのくらいですか？

A. 1カートン（20×8BOX＝160個）に1枚だけ封入されるシークレット仕様の最高レアメダル。封入数が極めて少なく、コレクション内でもひときわ希少な存在です。

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