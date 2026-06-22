柴犬パピーの可愛らしい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で40万6000回再生を突破し、「かわいいねぇ」「たまらないです」「ずっと見てられるやつ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：眠っている6匹の赤ちゃん犬→なぜか1匹が『真ん中で寝たい』と無理やり…とんでもなく尊い光景】

昼寝をする子犬たち

TikTokアカウント「shibainu.9_6」の投稿主さんが紹介したのは、柴犬の子犬が見せたワンシーン。この日はみんなで横一列に並び、気持ちよさそうにお昼寝をしていました。ふわふわの小さな体を寄せ合いながら眠る姿は、それだけで見ている人の心を癒やしてくれます。

しかし、そんな穏やかな時間の最中に小さな変化が。列の一番左端で眠っていた子犬が、むくりと起き上がったのです。しばらく周囲を見回したあと、その子は何かを決意したように行動開始。

なんと、眠っている兄弟たちの上をよいしょよいしょと踏みながら移動し始めたのでした。踏まれた子犬たちは少し体を動かすものの、眠気には勝てなかったのか、そのままスヤスヤ。移動する子犬も、ときおり眠気に負けて一休み。なんとも平和な光景が広がっていたそうです。

尊すぎる光景にホッコリ

子犬がたどり着いたのは、みんなのちょうど真ん中。どうやら最初からそこが目当てだったようで、満足そうに体をくねらせながら隙間へねじ込み、そのまま再びお昼寝モードに突入したのだとか。

真ん中の特等席を手に入れたことで安心したのか、表情までどこか誇らしげ。もちろん周りの子犬たちは気にする様子もなく、そのまま寄り添いながら眠り続けていたそうです。

わざわざ兄弟たちを踏み越えてまで真ん中を目指した行動は、あまりにもマイペースで愛らしいもの。小さな体で繰り広げられた微笑ましい席取り合戦と、最後には全員が仲良く眠る姿に、多くの人が心を奪われたのでした。

この投稿には、「シンデレラフィットw」「私も真ん中に入れて下さい」「世界一平和な割り込みだね」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「shibainu.9_6」には、他にも柴犬さんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu.9_6」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。