斉藤和義が、ニューアルバム『日常Days』を9月9日にリリース。また、本作を携えた全国ツアーの詳細も明らかになった。

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前作『PINEAPPLE』以来約3年4カ月ぶり、通算23作目のオリジナルアルバムとなる本作には、全11曲を収録。「鏡よ鏡」、「泣くなグローリームーン」、「HAPPY」といったシングル曲のほか 、「透明の地図（Album ver.）」のストリングスアレンジ新バージョンや、ブリヂストン『BLIZZAK WZ-1』CMソング「轍」などの未発表楽曲も収められる。

アルバムは初回限定盤、通常盤に加え、ビクターオンラインストア限定商品として、カセットテープ、アナログLP（重量盤）、グッズ付き初回限定盤、を含む全5形態で展開される。初回限定盤には、写真集『和とロック』の新バージョンと全曲弾き語り用コード譜を掲載した書籍のほか、アコースティックバージョン3曲を収録したボーナスディスクが付属する。

また、ビクターオンラインストアでは、『リライブシャツ』と自身のブランド“Rock'n Roll Can Never Die”によるコラボリカバリーTシャツをセットにした限定商品を販売。各チェーン店では共通購入特典が用意されるほか、初回生産分には賞品が当たる応募抽選用シリアルナンバーが封入される。特典内容は後日発表予定だ。

さらに、9月18日の千葉 市川市文化会館公演を皮切りにスタートするツアーのタイトルが『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2026 “日常Days”』に決定。ライブには、長年斉藤和義のステージを支えてきた真壁陽平（Gt）、隅倉弘至（Ba）、玉田豊夢（Dr）が参加する。

さらに、今回はバンドツアーとして初となる弦楽四重奏を迎えたスペシャル編成でのステージが実現。弦楽四重奏には、アルバムのレコーディングにも参加したバイオリニスト 美央率いる“美央ストリングス”を迎える。

チケットは、現在11月15日の埼玉公演までの前半公演の先行受付を実施中。7月1日より後半公演のファンクラブ先行受付が決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）