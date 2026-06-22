テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）が22日に放送され、チュニジアに快勝した日本代表・森保ジャパンへの各国の海外メディアの反応を特集した。

21日に行われたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組第2戦で、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。25日（日本時間26日午前8時キックオフ）の一戦で、日本は勝つか引き分ければ1次リーグ突破が決まる。

この一戦の結果を受け、世界が日本の強さを認め始めている。番組では日本に対する海外メディアの報道が紹介された。

次戦で対戦するスウェーデンの公共放送SVTコメンテーターは「日本は試合の行方を左右できる選手が何人もいるチーム。スピードのあるプレーをし、攻守の切り替えも非常に印象的です。自陣から相手ゴールまでわずか数秒で到達します」と日本の印象を語った。

リップサービスもあると思われるが「スウェーデンが勝つとは思えない。日本の方が強いです。控えの層が厚く、得点できる選手も多い。これまでスウェーデンは印象的なプレーを見せていません。日本が2―1で勝つと思います」と言い切った。

また、決勝トーナメント進出で対戦する可能性のあるブラジルのネットメディアUOLは「日本の最大の強みはその激しさにある。マークは非常にタイトで必要であればロングチェイスもいとわない。ボールを持っていない時の組織力は彼らの切り札といえるだろう」と警戒を強めた。

米NYポストは「誰も戦いたくない」「悪夢のような対戦相手」と評価。英スカイスポーツは「上田のプレーは決定力という点でハーランドやケーンにも匹敵するものだった」と、チュニジア戦で2得点の上田を称賛した。