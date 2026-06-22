おしゃれポイントにも注目♡ イマドキガールがまとう【シャイニーコーデ】特集

3月20日に行われたRay公式ファンミは、“Something Shiny”をドレスコードに設定！そこで今回は、おしゃれ女子たちによるコーデテクを厳選して8つご紹介します。キラキラに包まれたイマドキガールが語るおしゃれポイントにも注目です♡

おしゃれ女子のシャイニーコーデをいっき見ーーー！ Ray公式ファンミで見つけた♡ 3月20日に行われたファンミは、“Something Shiny”をドレスコードに設定！キラキラに包まれたおしゃれ女子にコーデのポイントを聞きました♡

Cordinate 大人っぽいロンスカにベルトをあわせてメリハリ 須田美帆さん（Ray♥Influencer・26才） Instagram：@_miho_suda_ 「光沢感のあるレイヤード風アイテムでコーディネート。スタイルがよく見えるよう、ベルトはあえてウエスト部分につけることで着ぶくれを防止しています！」

Cordinate レディなワンピにキラキラバッグのアクセントを 新藤利佐さん（Ray♥Influencer・26才） Instagram：@risa.shindo.620 「大人っぽい色みのワンピースは、そでの透け感と胸元のもりもりのフリルが可愛くてお気に入りです♡ 上品に見えすぎないように、キラキラなバッグでハズシました！」

Cordinate いいコ見えなセットアップにビジューピンでお目立ち めいさん（Ray♥Influencer・25才） Instagram：@mei__bt 「ファンミで『ステージから見つけてもらえたらいいな』と思って、顔まわりにキラキラを取り入れました♡ セットアップにもさりげなくラメが入っているのもポイントです！」

Cordinate モノトーンで統一したクールなオトナコーデ 渡邉菜ノ葉さん（Ray♥Influencer・23才） Instagram：@nanoha__203 「クールなモノトーンコーデながら、大胆にきらめくラメの入ったベストで華やかさを意識しました。ミニ丈を選ぶことで、シャツスタイルもカチッとしすぎず楽しめます♡」

Cordinate ビジューとサテンでつくるやわらかカジュアル♡ 根生莉奈さん（Ray♥Influencer・26才） Instagram：@rrinaneoi 「モヘアニットのタンクトップは触り心地がよいのがお気に入り。トップスがカジュアルなので、とろっとしたサテンのスカートとビジューバッグをあわせてレディな雰囲気にしました！」

Cordinate 黒の重たさを回避するネックレスを重ねづけ おとみさん（Ray♥Influencer・27才） Instagram：@jam_jam__ 「ダークな黒コーデは強く見られがちですが、レースやシアー素材を使うことで女性らしさも兼ね備えたコーデに。アクセでキラキラを加えて明るさをプラスしています♡」

Cordinate さりげないキラキラにバルーンでとことん甘く♡ スミレさん（N高校3年） Instagram：@sumire_chan08 「好印象を狙える、お上品なカーディガンはボタンがキラキラしてるのが可愛くてお気に入り♡ バルーンスカートはオトナなグレーを選んで、品のよさを引き立てています！」 撮影／結城拓人

めいちょん🐷

須田 美帆

おとみ

新藤 利佐

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

渡邉 菜ノ葉(なっぱ)

根生 莉奈