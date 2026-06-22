生クリーム専門店ミルクの夏限定スイーツ♡雪解けのように変化する新体験

生クリーム専門店ミルクから、ミルク月間に合わせた夏限定スイーツ「夏の雪解けミルクケーキ」が登場します。北海道産生クリームを使用し、人気ソフトクリームの味わいをイメージして作られた特別な一品です。食べるタイミングによって異なる食感や風味を楽しめるのが最大の魅力。暑い季節にぴったりな、新しいミルクスイーツ体験を楽しんでみませんか♡

時間で変わる新感覚ミルクケーキ

「夏の雪解けミルクケーキ」は、ひとつで二度おいしい新感覚スイーツです。

届いてすぐは、ひんやり軽やかなアイスケーキのような食感。さらに時間をかけて解凍することで、濃厚でなめらかなミルクムースへと変化します。

北海道産生クリームを使用し、生クリーム専門店ミルクで人気のソフトクリームの味わいをイメージ。ミルク本来のやさしい甘さとコク、後味の軽やかさまで丁寧に表現されています。

アイスケーキとして

冷蔵庫で約5分解凍。ひんやり爽やかな口当たりが楽しめます。

ムースケーキとして



冷蔵庫で2時間以上解凍。濃厚でとろけるミルクムースのような食感に。

※解凍時間は目安です。

バーガーキング®夏限定！牛バラステーキを豪快に味わう新ワッパー®登場

ミルク月間にぴったりのご褒美

6月は世界各国でミルクや酪農に感謝する取り組みが行われる「ミルク月間」。そんな季節に合わせて誕生したのが、この「夏の雪解けミルクケーキ」です。

酪農が盛んな地域では、牛たちが牧草地で過ごす時期を迎えることから、ミルクのおいしさを改めて味わう特別な季節として親しまれています。

暑い日はアイスケーキとしてさっぱりと、ゆっくり過ごしたい日は濃厚なムースとして味わうなど、その日の気分に合わせて楽しめるのも魅力。おうち時間を少し贅沢にしてくれるスイーツです♪

夏限定セットや販売情報をチェック

夏の雪解けミルクケーキ

価格：2,700円（税込）

販売期間：夏季限定

保存方法：冷凍保存

販売開始：6月27日（土）10:00～

販売場所：生クリーム専門店ミルク公式オンラインストア／吉祥寺店／北千住店

※オンラインストアは毎週土・日限定

夏のひんやりミルクセット

価格：3,500円（税込）

また、人気の生クリームアイスとセットになった商品も登場します。お中元や夏のギフトとしても喜ばれそうなセットです。

内容：生クリームアイス×2個／夏の雪解けミルクケーキ×1個

販売期間：夏季限定

販売開始：6月27日（土）10:00～

販売場所：生クリーム専門店ミルク公式オンラインストア

※毎週土・日限定

保存方法：冷凍保存

まとめ

生クリーム専門店ミルクの「夏の雪解けミルクケーキ」は、アイスケーキとミルクムースの2つの魅力を一度に楽しめる夏限定スイーツです。

北海道産生クリームの豊かな風味を味わいながら、時間によって変化する食感を楽しめるのも大きな魅力。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです♡この夏だけの特別なミルク体験をぜひ楽しんでみてください。