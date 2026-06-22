シン・胸不二子ブラ新デザイン登場！大人女性に寄り添うモーブピンクが仲間入り

年齢を重ねるにつれて気になり始めるバストの下垂やボリューム不足、カップ浮きなどのお悩み。そんな大人女性の声に寄り添うHEAVEN Japanの人気補整ブラ「シン・胸不二子ブラ」から、新デザインのモーブピンクが登場しました。機能性はそのままに、上品で女性らしいニュアンスカラーを採用。毎日のバストケアをもっと楽しくしてくれる注目の新作をご紹介します。

若々しい立体バストを叶える人気ブラ

「シン・胸不二子ブラ」は、加齢や授乳後の変化によって柔らかくなったバストを美しく整える補整ブラです。

脇や背中へ流れやすいお肉をしっかり集めてキープし、「サイドすっきり＆ツンと上向き」の立体的なシルエットを演出します。

美しいラインを支える秘密は、HEAVEN Japan独自の4枚はぎカップ構造。一般的な2枚や3枚はぎよりも立体感に優れ、バストにぴったりフィットすることでカップ浮きを軽減します。

また、脇高設計と2本のボーンを採用し、集めたお肉をしっかりホールド。さらに3列3段ホックによって安定感も高めています。

加えて、独自開発の3Dワイヤーが体の曲線に沿ってフィットするため、補整ブラでありながら快適な着け心地を実現。

ストラップの位置や角度にもこだわり、日常の動きに合わせて自然にバストを支えてくれます。

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大人可愛いモーブピンクが新登場

今回新たに登場したモーブピンクは、くすみ感のある落ち着いたピンクカラー。甘くなりすぎず、上品で女性らしい印象を演出してくれます。

カップ周りには繊細なレースをあしらい、補整下着とは思えない華やかなデザインに仕上がっています。肌なじみも良く、薄着になる季節にも取り入れやすいのが魅力です♡

また、洗濯表示を印字仕様にすることでチクチク感を軽減。ホック部分には熱加工を施し、肌への負担にも配慮されています。

毎日身につけるものだからこそ、細部まで快適性を追求した設計がうれしいポイントです。

豊富なサイズ展開とお揃いショーツ

「シン・胸不二子ブラ」は、カップC～M、アンダー65～90cmまで対応する全62サイズ展開。幅広い体型の方が自分に合ったサイズを選べるよう設計されています。

・シン・胸不二子ブラ

価格：7,480円（税込）

サイズ：カップC～D、アンダー65～80cm／カップE～M、アンダー65～90cm

・スタンダードショーツ

価格：2,200円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L

・Tバックショーツ

価格：2,420円（税込）

サイズ：M／L／LL

カラー（すべて共通）：モーブピンク／パープル／ブルー／ベビーピンク／ネイビー

※L～Mカップはモーブピンク、パープル、ブルー、ネイビーのみ

※お揃いのショーツは別売となります。

まとめ

年齢とともに変化するバストに寄り添いながら、美しいシルエットと快適な着け心地を両立する「シン・胸不二子ブラ」。

今回登場したモーブピンクは、大人女性の日常に自然になじむ上品なカラーとして注目を集めそうです。

豊富なサイズ展開と細部までこだわった設計で、自分らしくバストケアを続けたい方にもぴったり。気になる方はぜひチェックしてみてください♪