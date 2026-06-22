ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、23日からの公式行事を前に、22日、首都ブリュッセル北西部の「ラーケン宮」に到着されました。

天皇皇后両陛下は現地時間の22日、首都ブリュッセルに入り午後3時半すぎ、ブリュッセルの北西部にある国王一家のお住まい「ラーケン宮」に到着されました。

20日にベルギーに入ってからは長年にわたる皇室と王室の親交を踏まえ、「静かな環境で旧交を温めたい」というベルギーのフィリップ国王夫妻の特別な配慮により、ブリュッセルからおよそ100キロ離れたナミュール県南東部にある王室の別邸「シエルニョン城」に滞在されていました。

シエルニョン城では21日、フィリップ国王夫妻と長女で皇太子のエリザベート王女など4人のお子さまと共に撮影に応じたあと、午後9時ごろまで夕食を共にされたということです。

このうち愛子さまと同い年のエリザベート王女など3人のお子さまは、20年前の2006年にオランダで会われていました。

両陛下と国王一家は、美しい景色を眺めながら庭で親しく食事を楽しんだということで、両陛下は、家族全員で夕食にきていただき、心あたたまる和やかなひとときを持てたことを大変感謝されているということです。

23日はブリュッセル王宮での歓迎式典や、「世界で最も美しい広場」として知られ世界遺産になっている広場「グラン・プラス」に面したブリュッセル市庁舎訪問などが予定されています。

夜はベルギー国王夫妻主催の晩さん会に出席し陛下がおことばを述べられます。