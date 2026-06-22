歌舞伎俳優の市川新之助さんが6月20日、新潟県長岡市を訪れ、本格デビュー10年を迎えた県のブランド米『新之助』のプロモーション動画の撮影に臨みました。

6月20日、長岡市を訪れたのは県のブランド米『新之助』のアンバサダーを務める歌舞伎俳優の八代目・市川新之助さんです。



暑さに強く、大粒で豊かな甘みが特長の『新之助』。



一般販売開始10年を迎える今年、『新之助』誕生の地である県農業総合研究所で新たなPR動画を撮影することになりました。



【PR動画の撮影】

所長：「開発期間のスタートから今年まで18年」

市川さん：「18年…赤ん坊が成人になりますね」

所長：「そういうことになりますね」



市川さんは『新之助』の品種開発には8年の歳月がかかったことや、20万株もの候補の中から誕生したことなど、開発の経緯や背景を聞きながら撮影に臨んでいました。



【市川新之助さん】

「やっぱりお米の印象が強いので、昔からお父さんやお姉ちゃんとも田植えに来たり、僕のお母さんの故郷ですごく印象に残っている県の一つ」



これまでも父・市川團十郎さんなどとともに『新之助』のPR動画の撮影や田植え・稲刈りイベントなどで何度も県内を訪れていますが…



【市川新之助さん】

「昔は子どもだったからよく分からなかったんですけど…今も子どもなんですけど。改めて20万株もの品種から作られていることを知って、たくさんの方々が携わって、関わって努力しているんだなと思って、新之助はすごいなと実感した」



自身と同じ名前を持つ『新之助』を普段から食べているという市川さん。



【市川新之助さん】

「おいしい新之助をもっとたくさんの方々に味わってもらいたい」



今回撮影したプロモーション動画は今年産の『新之助』が店頭に並ぶ秋頃に公開される予定です。