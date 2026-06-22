トウモロコシの中でも甘みがぎゅっと詰まった『ゴールドラッシュ』。今年は天候に恵まれ、例年より1週間ほど早く出荷が本格化しています。

新潟県内有数のトウモロコシの産地、新潟市江南区の横越地区。



中でも主力の品種が『ゴールドラッシュ』です。



JA新潟かがやきの出荷センターには6月22日早朝に収穫されたゴールドラッシュが次々と持ち込まれました。



【生産者 鈴木達也さん】

「今年は高温傾向がだいぶ続いて適度に雨も降ったので、とても大きくて良いトウモロコシができている」



ゴールドラッシュは実の一粒一粒が黄金のように輝き、芳醇な香りとフルーティーな甘みが特長。皮がやわらかく、ジューシーではじける食感が楽しめます。



22日は3500本のゴールドラッシュが出荷されましたが、出荷のピークを迎える7月10日ごろからは1日1万本が出荷されます。



ところで、良いトウモロコシの選び方をご存じでしょうか。



【生産者 鈴木達也さん】

「肩の張りというが、触ったときに膨らみがあって、ボリュームが全体的にあるものを選んでもらえれば間違いない」



トウモロコシのひげの近くの先端あたり、肩と呼ばれる部分が太いものがより甘く、食べ応えがあるといいます。



おいしいゆで方のポイントも聞きました。



皮をむいたトウモロコシを水からゆでて、沸騰後、さらに3分～4分ほどゆでます。



すぐに食べない場合は熱々のうちにラップに包み、冷蔵庫で冷やしておくと、実にしわが出にくく、プチッとはじける食感が保たれるということです。



【生産者 鈴木達也さん】

「とてもおいしいゴールドラッシュを皆さんに食べてもらいたい。売り場で見かけたら早めに買って食べていただきたい」



JAかがやき管内では8月上旬までゴールドラッシュの出荷が続き、シーズン中は合わせて20万本の出荷を見込んでいます。



また、出荷センターでは毎朝6時からトラック市を開催していて、採れたてのゴールドラッシュを購入することができます。



夏の味覚・ゴールドラッシュ、皆さんも食感、香り、そして味を楽しんでみてはいかがでしょうか。