トウモロコシの中でも甘みがぎゅっと詰まった『ゴールドラッシュ』。今年は天候に恵まれ、例年より1週間ほど早く出荷が本格化しています。

新潟県内有数のトウモロコシの産地、新潟市江南区の横越地区。

中でも主力の品種が『ゴールドラッシュ』です。

JA新潟かがやきの出荷センターには6月22日早朝に収穫されたゴールドラッシュが次々と持ち込まれました。

【生産者　鈴木達也さん】
「今年は高温傾向がだいぶ続いて適度に雨も降ったので、とても大きくて良いトウモロコシができている」

ゴールドラッシュは実の一粒一粒が黄金のように輝き、芳醇な香りとフルーティーな甘みが特長。皮がやわらかく、ジューシーではじける食感が楽しめます。

22日は3500本のゴールドラッシュが出荷されましたが、出荷のピークを迎える7月10日ごろからは1日1万本が出荷されます。

ところで、良いトウモロコシの選び方をご存じでしょうか。

【生産者　鈴木達也さん】
「肩の張りというが、触ったときに膨らみがあって、ボリュームが全体的にあるものを選んでもらえれば間違いない」

トウモロコシのひげの近くの先端あたり、肩と呼ばれる部分が太いものがより甘く、食べ応えがあるといいます。

おいしいゆで方のポイントも聞きました。

皮をむいたトウモロコシを水からゆでて、沸騰後、さらに3分～4分ほどゆでます。

すぐに食べない場合は熱々のうちにラップに包み、冷蔵庫で冷やしておくと、実にしわが出にくく、プチッとはじける食感が保たれるということです。

【生産者　鈴木達也さん】
「とてもおいしいゴールドラッシュを皆さんに食べてもらいたい。売り場で見かけたら早めに買って食べていただきたい」

JAかがやき管内では8月上旬までゴールドラッシュの出荷が続き、シーズン中は合わせて20万本の出荷を見込んでいます。

また、出荷センターでは毎朝6時からトラック市を開催していて、採れたてのゴールドラッシュを購入することができます。

夏の味覚・ゴールドラッシュ、皆さんも食感、香り、そして味を楽しんでみてはいかがでしょうか。