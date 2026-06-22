お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月22日の放送は、武内剛氏をゲストに迎え、月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹とともに話を聞いた。

阿佐ヶ谷姉妹・江里子「本日のお客様をご紹介します。1980年、名古屋市で日本人のお母様とカメルーン人のお父様の間にお生まれになりました。2004年にアメリカに渡り演劇を学び、帰国後、お笑い芸人『ぶらっくさむらい』としてエンタの神様などのテレビ番組でご活躍されました。この度、お父様を探しにイタリアへ渡った顛末をえがいた『「まぶたの父」を探す旅 お笑い芸人、イタリアへ飛ぶ』というご本をお出しになりました。本日のお客様、武内剛さんです。よろしくお願いいたします」

武内「よろしくお願いします」

大竹「はい、ようこそいらっしゃいました。2年ぶりですね。当時、映画を1本作ったと。その映画のお話をしながら番組を進めたわけですから、あれから2年経って、今度は、このご本をお出しになった。あの当時はね、10日間という短い期間で。イタリアでしたっけね。お父様と再会する」

武内「いやもう、まるで映画のような展開でした。映画にもなったんですけど」

江里子「ご自身でされて」

阿佐ヶ谷姉妹・美穂「映画化して」

大竹「今日は、金魚鉢の向こう側にお知り合いがいるみたいですね」

武内「そうなんですよ。映画の話は、ボクが親父に40年ぶりに再会できたところがクライマックス終わってるんですけど、そこからまたさらに濃厚なドラマがあって、ボクには腹違いの弟と妹がいるのが発覚したんですね」

大竹「おお」

武内「妹がクレオ。マンガ家やってまして。弟がネイサンといってDJやってまして。今回のこの本では、妹のマンガとコラボしてるんです」

大竹「クレオさんはどこの国でやってるんですか？」

武内「イタリアでやってまして」

大竹「ネイサンもイタリアですか？」

武内「いや、今はね、ベルリンで」

大竹「ええ？」

武内「ドイツのベルリンで」

大竹「ええ？ ネイサンはドイツ？ ドイツで何してるの？」

武内「DJやってます」

大竹「ドイツのDJ。ちょっと待ってください」

武内「これね、相関図がいるぐらい、ややこしいんですよ」

大竹「お母さんがいました。あなたがいました。お父さんは？」

武内「アフリカ、カメルーン」

大竹「その方がイタリアにいるらしいっていうので訪ねていきました。で、そのお父さんと、何十年ぶりでしたっけ？」

武内「約40年ぶりに再会をしたら2人腹違いの兄弟がいて、三兄弟になるんですけど、全員お母さん違うんですよ。もう、だいぶ情報多いんですけど」

大竹「お父さん、結構自由だね」

武内「自由にやってましたね」

大竹「お父さんは、2人、向こうで付き合って、ネイサンとクレオがお生まれになった。あなたにしてみれば、それは腹違いの異母兄弟っていうことになるわけですか？」

武内「ちなみに、ボクの弟、ネイサンにとってボクは兄さんなんですよ。妹の兄さんはネイサンなんですよ」

大竹「ちょっと待って。ネイサンって名前だろう？」

江里子「剛さんはお兄さん」

美穂「分かりづらい（笑）」

武内「すいません、リスナーの皆さん」

大竹「だから、ネイサンはあなたの弟。クレオさんは？」

武内「クレオが一番下ってことですね。年齢を言うと、妹が27歳。弟ネイサンが35歳。ワタシが45歳」

大竹「ああなるほど。ややこしいね」