海上自衛隊鹿屋航空基地で、アメリカ軍が主催する訓練がきょう22日から始まりました。軍の長距離ミサイル発射装置を使った訓練が初めて予定されています。

「鹿屋基地を見渡せる高台です。基地の奥に長距離ミサイル発射装置が見えます」

きょう22日から始まったのは、アメリカ軍の主催で自衛隊が参加する共同訓練「ヴァリアントシールド」です。

鹿屋基地では、アメリカ軍の長距離ミサイル発射装置「タイフォン」が展開され、高機動ロケット砲システム「ハイマース」も初めて参加しています。

このうちタイフォンは、中国大陸に届く可能性がある巡航ミサイルを搭載でき、防衛省は「日米同盟の抑止力と対処力を強化するため」としています。

22日はこれまでに発射装置を立ち上げていませんが、アメリカ軍関係者が機材を整備する姿が見られました。実射訓練はしないとしています。

市民としては不安…

鹿屋市民は…

（会社員）「今、いろんなところで戦争が起きているので、危なくなければいいが、分からない」

（電器店経営）「もしかすると台湾（有事）が近いのかと感じ、市民としては不安な面もある」

基地の近くで町内会長を務める、下園顯司さんです。訓練に理解を示す一方、ミサイル発射装置の配備につながらないか、不安を抱いています。

（鹿屋市野里町内会・下園顯司さん）「特攻基地があったから、終戦直前は爆撃がひどかった。戦火を浴びてきたところ。戦争を助長するような、拡大していく動きには危機を感じる。今回の訓練が既成事実、既定路線になってはいけない」

防衛省は、アメリカ軍のタイフォン・ハイマースともに、10月中旬に撤収するとしています。

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