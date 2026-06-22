【台風７号】沖縄・鹿児島 接近のおそれ

「非常に強い台風７号」の最新の予想進路では、予報円の「中心」を進んだ場合、沖縄本島から鹿児島県の島々に沿って進み、２７日（土）午後３時には「種子島の東北東およそ４０ｋｍ」を中心とする予報円に達する見込みです。

を画像で掲載しています。

台風７号の予想位置

▶９６時間後の２６日（木）１５時

北緯２５度３０分 東経１２６度４０分 の 沖縄の南

進行方向：北北東

進行速度：１５ｋｍ／ｈ

中心気圧：９８５ｈＰａ

中心付近の最大風速は、３０ｍ／ｓ

最大瞬間風速：４０ｍ／ｓ

予報円半径：２８０ｋｍ

暴風警戒域は中心から３５０ｋｍ

▶１２０時間後の２７日（土）１５時

北緯３０度５０分 東経１３１度２５分 の 種子島の東北東およそ４０ｋｍ

進行方向：北東

進行速度：３０ｋｍ／ｈ

中心気圧：９９２ｈＰａ

中心付近の最大風速は、２３ｍ／ｓ

最大瞬間風速：３５ｍ／ｓ

予報円半径：４６０ｋｍ

予報円に台風の中心が入る確率は７０％です

雨風シミュレーション（７月３日（金）まで）

「台風７号」の「反時計回りの渦」は、台湾の東から中国大陸に近いコースを予想しています。

「台風７号」とは別の「反時計回りの渦」が、２９日（月）ごろからサイパンやグアムの南に現れますが、発達する兆しが見えません。

ただ、このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。予想される「反時計回りの渦」の進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

台風７号から湿った空気が流れ込み、梅雨前線が活発化するおそれがあります。

最新の気象情報に注意しましょう。

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