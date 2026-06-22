【台風７号の次か？】「台風のたまご＝熱帯低気圧」発生 台風７号は鹿児島接近のおそれ【雨風シミュレーション７月３日まで】気象庁進路予想「台風情報」
【台風７号】沖縄・鹿児島 接近のおそれ進行方向：北北東 進行速度：１５ｋｍ／ｈ 中心気圧：９８５ｈＰａ 中心付近の最大風速は、３０ｍ／ｓ 最大瞬間風速：４０ｍ／ｓ 予報円半径：２８０ｋｍ 暴風警戒域は中心から３５０ｋｍ
「非常に強い台風７号」の最新の予想進路では、予報円の「中心」を進んだ場合、沖縄本島から鹿児島県の島々に沿って進み、２７日（土）午後３時には「種子島の東北東およそ４０ｋｍ」を中心とする予報円に達する見込みです。
を画像で掲載しています。台風７号の予想位置
▶９６時間後の２６日（木）１５時北緯２５度３０分 東経１２６度４０分 の 沖縄の南
▶１２０時間後の２７日（土）１５時北緯３０度５０分 東経１３１度２５分 の 種子島の東北東およそ４０ｋｍ 進行方向：北東 進行速度：３０ｋｍ／ｈ 中心気圧：９９２ｈＰａ 中心付近の最大風速は、２３ｍ／ｓ 最大瞬間風速：３５ｍ／ｓ 予報円半径：４６０ｋｍ 予報円に台風の中心が入る確率は７０％です 雨風シミュレーション（７月３日（金）まで）
「台風７号」の「反時計回りの渦」は、台湾の東から中国大陸に近いコースを予想しています。
「台風７号」とは別の「反時計回りの渦」が、２９日（月）ごろからサイパンやグアムの南に現れますが、発達する兆しが見えません。
ただ、このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。予想される「反時計回りの渦」の進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。全国各都市の週間予報
週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。
台風７号から湿った空気が流れ込み、梅雨前線が活発化するおそれがあります。最新の気象情報に注意しましょう。
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